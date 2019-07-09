В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019

Источник материала: Аргументы и факты

Выдача сертификатов централизованного тестирования 2019 года началась 10 июля. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Получить сертификаты абитуриенты могут там же, где проходили тестирование. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск по учебному предмету с отметкой «Тестирование прошел».

Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам, то за несовершеннолетних это могут сделать его законные представители. Для получения результатов им нужно иметь на руках документ, удостоверяющий личность и подтверждающий их статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента. Она понадобится и тем, кто забирает сертификат по доверенности.

Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать свои сертификаты с 13 июля в БГУ.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности. Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).