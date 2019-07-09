ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019

10.07.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019
Фото из открытых источников

Выдача сертификатов централизованного тестирования 2019 года началась 10 июля. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Получить сертификаты абитуриенты могут там же, где проходили тестирование. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск по учебному предмету с отметкой «Тестирование прошел».

В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019 Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году

Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам, то за несовершеннолетних это могут сделать его законные представители. Для получения результатов им нужно иметь на руках документ, удостоверяющий личность и подтверждающий их статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента. Она понадобится и тем, кто забирает сертификат по доверенности.

Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать свои сертификаты с 13 июля в БГУ.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности. Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019
Какие причины считаются уважительными для сдачи ЦТ в резервный день?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получить сертификаты абитуриенты могут там же, где проходили тестирование.
 
Новости дня
Новости разные
 
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика