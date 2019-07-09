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«Это был необычный опыт». Немец проехал по Беларуси на автодоме-«автозаке»

10.07.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В длительные путешествия немец Питер (на самом деле не совсем и Питер, но об этом позже) ездит давно. Еще в 1986 году он заглянул за «железный занавес» и проехал по транссибирской магистрали, посетил Москву, Санкт-Петербург, Омск, Иркутск. Потом ездил по Южной Америке, Юго-Восточной Азии, ударил автопробегом на олдтаймерах по Китаю, пересек на джипе Сахару. За 33 года туристического стажа где он только ни побывал: в Иране был, в Таиланде был, в Лаосе был, в Боливии был, а в Беларуси не был. Летом 2019 года Питер решил исправить это, собрался с духом, купил билет на Европейские игры — и приехал в синеокую на автодоме: суровом снаружи, но уютном внутри.


Питер на самом деле не Питер. Свое настоящее имя он попросил в статье не указывать. Не из страха перед могучим белорусским «КейДжиБи», а в целях сохранения конфиденциальности — человек он не публичный. По этой же причине просит не постить фотографии с номерным знаком его автомобиля и не публиковать этот текст до того, как он покинет пределы страны. И вот Питер пересек белорусско-украинскую границу, выслав нам прощальное сообщение в телеграме. Зеленый свет получен — явки и пароли можно сдавать.

«Хорошо, что возле пункта пропуска работал обменник»

С путешественником мы встретились 26 июня на безлюдной парковке возле санатория Ружанский. Он сидел на раскладном стульчике возле своего автодома, держа в руках журнал «Огонек» тарелку с мюсли. Здороваемся, знакомимся, перекидываемся парой слов о Германии, пшеничном нефильтрованном пиве, фахверке…

— Питер, ваш туристический автомобиль очень похож на наш автозак.

— На что?

— Автозак. Автомобиль, в котором наша милиция перевозит заключенных и задержанных.

— Да? Тогда, надеюсь, ваша милиция будет меня уважать.


Тот самый Питер, который на самом деле не Питер

62-летний Питер родом из города Хайльбронна, который находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в 40 километрах на север от Штутгарта. Работает одним из руководителей частной компании, которая занимается компьютерной безопасностью.

В путешествие по Беларуси немец отправился 19 июня. Выехал из родного Хайльбронна, провел два дня на съезде владельцев автодомов — и поехал в направлении Бреста. Польско-белорусскую границу Питер пересекал 22 июня. Дату въезда не планировал, так само получилось. Пункт пропуска проезжал под звуки взрывов и залпов. Было, говорит, не смешно, пока не узнал, что в то утро в Брестской крепости проходила реконструкция начала войны.

— А границу как прошли?

— Проблем не было. Я ехал без визы по билетам на Европейские игры. Все были очень дружелюбные, но видно было, что не часто видят в пункте пропуска такие машины. Проверяли раз пять. При этом смотрели все то же самое: откройте то, откройте это. Но у меня претензий нет. Все прошло хорошо. На то, чтобы оформить все документы ушло где-то час и 10 минут.

— По-английски говорили?

— Нет, ваши не говорят особо. Но была женщина, которая говорила по-немецки.


Выехав с погранперехода на белорусскую сторону, Питер отправился прямиком в Брестскую крепость. Только припарковался на стоянке возле центрального входа, как к нему подошел молодой человек:

— Он увидел номера, заговорил со мной на немецком. Оказалось, что он студент, будущий архитектор, бывал в Берлине, Гамбурге. Он мне провел небольшую экскурсию по крепости, показал, что где находится.

В компании немецкоговорящего студента Питер вышел из крепости через Холмские ворота, прошел мимо женского монастыря — и вернулся обратно к пункту пропуска, из которого несколько часов назад выехал.

— Там мой попутчик сказал, что он спешит на автобус, и ушел. Я дороги обратно не помнил. Хорошо, что возле пункта пропуска работал обменник. Я поменял там евро и попросил прохожего вызвать мне такси до моего автомобиля, — улыбается Питер.


Первую ночь в Бресте путешественник провел в своем доме на колесах, а на следующий день прогулялся с гидом по исторической части города.

— Я всегда стараюсь исследовать новые города с местными проводниками. Так я могу увидеть не только какие-то интересные здания, но и сформировать свое впечатление о месте, стране, обществе, истории. Мне было очень интересно, много узнал об истории вашей страны, — признался Питер.

Из Бреста немец отправился в Беловежскую пущу. Прогулялся по нацпарку, покатался на велосипеде по тропам заповедного леса.

— Это необычный опыт: побыть одному в огромном лесу. За два с половиной часа я не встретил ни одной живой души.


«Нужно возить свою кровать с собой»

Автомобильными путешествиями Питер увлекся еще в молодости. Вначале объездил Германию и ближайшие страны: Францию, Австрию, а затем проехал по России, Китаю.

— Потом я женился и временно прекратил путешествия. Ездили только на семейный отдых. Когда сын стал постарше и ему уже стало неинтересно ездить с мамой и папой, я взялся за старое. Первым делом отправился в Юго-Восточную Азию: Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Мьянму. Это замечательные страны. Мне там очень нравилось: никаких туристов, все искренние, отзывчивые. Как-то я приезжал туда три раза за один год. У меня там были друзья, мы с ними ездили по странам. Можно было неделю ездить и не встретить ни одного туриста.

Длительными автомобильными путешествиями Питер увлекся после поездки на олдтаймере по Китаю. Тогда он пересекал страну в составе организованной группы любителей раритетных авто. По словам собеседника, винтажный транспорт — не самый удобный для длительных переездов. Поэтому по возвращении домой Питер купил себе подержанный Mitsubishi Pajero. На нем он объездил Румынию, Иран, Восточную Европу, Прибалтику.

— Я ездил один. Семья и друзья за меня волновались, а я за себя — нет. Было очень просто. В таких странах все снисходительно относились к иностранцу, помогали, подсказывали дорогу.


В путешествие по Беларуси немец отправился на автодоме. Базу автомобиля составляет двухосное шасси MAN, на котором установлен жилой блок. Кабина выполнена в удлиненном варианте. Помимо двух кресел для водителя и пассажира, в ней есть одно спальное место. Питер говорит, что с внедорожника на автодом он перешел, чтобы быть более автономным в путешествиях:

— Когда я ездил на Pajero по Румынии, я заехал в монастырь. Там разговорился с одной монахиней. Прошел час, полтора часа, два… А мы все общались. Я наслаждался нашей беседой — настолько она была умным и образованным собеседником. Хотелось говорить и говорить, а мне нужно было уезжать, чтобы успеть в гостиницу за 100 км, где у меня была бронь. Поэтому пришлось попрощаться. Если бы у меня была кровать в автодоме под боком, я бы остался. То же самое со мной произошло вблизи литовско-польской границы: встретил интересного собеседника, разговорился, а нужно было уезжать в гостиницу. После этого я решил, что мне нужно возить кровать с собой.

Крупнейшая в ЕС фирма, которая занимается продажей таких автодомов, располагается в Австрии, рассказал Питер. Каждый автомобиль готовится индивидуально под клиента. Заказчик сам выбирает шасси и «начинку» жилого модуля — его делают в Украине. Через некоторое время клиент получает готовый автомобиль.

В автодоме Питера жилой модуль не люксовый, но в нем есть все, что нужно для комфортной жизни: просторная двуспальная кровать, кухня с электроплитой и холодильником, душевая комната, туалет с фаянсовым унитазом, солнечные батареи на крыше и отдельный мини-гараж сбоку, в котором хранится квадроцикл. На 100 километров трассы его «туристический автозак» съедает около 25 литров топлива.


— Я выбирал автомобиль с полным приводом и высоким подъемом, чтобы на нем ездить в те места, где не проехали бы обычные дома на колесах. К тому же тут на кузове узкие окна, до которых сложно добраться бандитам. В этом авто чувствуешь себя в безопасности даже в незнакомых местах. Есть, конечно, и недостатки: он большой, привлекает много внимания, сложно найти место для парковки. С другой стороны в нем есть все, что нужно. Я здесь чувствую себя, как дома, — говорит немец.

Свой «автозак» Питер купил по объявлению. За сколько — не сказал:

— Цены на такие машины у нас стартуют от трехсот тысяч евро. Я купил его у человека, который на нем проездил всего две недели. Пробег — 800 километров по Италии. Он его продавал из-за того, что не устраивало расположение мини-гаража для квадроцикла. Цена была высокая, но значительно меньше, чем я рассчитывал потратить. Показал жене, она сказала: «Езжай, покупай, если нравится».

— А в Беларусь почему жену не взяли?

— Как бы сказать… Она не очень любит путешествовать, как я. Ей больше по душе поездки, где ты распланировал каждый день. Я же предпочитаю уехать и действовать по обстоятельствам.


…В Ружанах Питер посетил дворец Сапегов, переночевал на парковке санатория и поехал в Минск. По дороге заскочил в дворец Пусловских и музей Тадеуша Костюшко в Коссово, посмотрел Мирский замок, наблюдал за парадом ко Дню Независимости в Минске, сходил на Европейские игры, даже в Оршу успел. Отдохнул, набрался сил и поехал на родину через Украину и Польшу. Впечатления стандартные: «Хорошие дороги, доброжелательные люди, вкусная еда, красивые дома». Вернется? Возможно!

— Для меня эта поездка была большим удовольствием, — прзнается гость на автодоме-«автозаке».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За 33 года туристического стажа Питер где он только ни был. В Иране был, в Тайланде был, в Лаосе был, в Боливии был, а в Беларуси не был. Летом 2019 года он решил исправить...
 
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