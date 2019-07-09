ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В июне в Беларуси снизились цены

10.07.2019 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В июне в Беларуси снизились цены
Фото из открытых источников

В июне 2019 года Национальный статистический комитет зафиксировал дефляцию, другими словами – снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%.

В июне в Беларуси снизились цены Как в Беларуси зафиксировали дефляцию, если все непрерывно дорожает?

Примечательно, что это происходит впервые в нынешнем году. В предыдущий раз дефляция была в июле 2018 года.

Согласно официальной статистике в июне цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года – на 4,1%).

Напомним, в мае инфляция составила 0,3%. Рекорд этого года принадлежит февралю, когда цены по сравнению с январем выросли на 1,3%. При этом по планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю).

В июне в Беларуси снизились цены
Цена деноминации. Куда убежали цены за три года
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам прошлого месяца Белстат зафиксировал дефляцию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это был необычный опыт». Немец проехал по Беларуси на автодоме-«автозаке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика