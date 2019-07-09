В июне в Беларуси снизились цены

Источник материала: Аргументы и факты

В июне 2019 года Национальный статистический комитет зафиксировал дефляцию, другими словами – снижение цен. По сравнению с маем они уменьшились на 0,1%.

Примечательно, что это происходит впервые в нынешнем году. В предыдущий раз дефляция была в июле 2018 года.

Согласно официальной статистике в июне цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (с начала года выросли на 2,8%). Непродовольственные товары не изменились в цене (с начала года подорожали на 2,3%), а услуги подорожали на 0,4% (с начала года – на 4,1%).

Напомним, в мае инфляция составила 0,3%. Рекорд этого года принадлежит февралю, когда цены по сравнению с январем выросли на 1,3%. При этом по планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю).