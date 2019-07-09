Инфляция в Беларуси в январе-июне замедлилась до 2,9%

Источник материала: Интерфакс

Потребительские цены в Беларуси в июне 2019 года снизились на 0,1%, с начала года инфляция составила 2,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2018 года) составила 5,7% (в мае - 6,2%).

Цены на продовольственные товары за январь-июнь выросли на 2,8% (в июне снижение на 0,4%), непродовольственные - на 2,3% (в июне не изменились). Стоимость платных услуг увеличилась на 4,1% (в июне рост на 0,4%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.