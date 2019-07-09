ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфляция в Беларуси в январе-июне замедлилась до 2,9%

10.07.2019 16:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Потребительские цены в Беларуси в июне 2019 года снизились на 0,1%, с начала года инфляция составила 2,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция (по сравнению с июнем 2018 года) составила 5,7% (в мае - 6,2%).

Цены на продовольственные товары за январь-июнь выросли на 2,8% (в июне снижение на 0,4%), непродовольственные - на 2,3% (в июне не изменились). Стоимость платных услуг увеличилась на 4,1% (в июне рост на 0,4%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потребительские цены в Беларуси в июне 2019 года снизились на 0,1%, с начала года инфляция составила 2,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку выступят 102 белорусских атлета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика