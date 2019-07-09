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В Минске пропала 19-летняя девушка

10.07.2019 17:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 19-летняя девушка, ее разыскивает Советское РУВД. Такая информация размещена на страницах в соцсетях поисково-спасательного отряда "Ангел", сообщает БЕЛТА.

Пропала 19-летняя Анастасия Крезо, проживающая на ул. Сурганова, 88. Она 8 июля в первой половине дня ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Предположительно, в тот же день около 17.00 была замечена в районе Комаровского рынка.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

При себе девушка может иметь рюкзак.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропала 19-летняя девушка, ее разыскивает Советское РУВД. Такая информация размещена на страницах в соцсетях...
 
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