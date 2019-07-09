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Предъявлено обвинение виновнику смертельного ДТП под Белоозерском

10.07.2019 17:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет принял решение заключить под стражу водителя «Мерседеса», по вине которого в ДТП под Белоозерском погибло пять человек.

УСК по Брестской области сообщает, что что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, а сам водитель был пьян. Кроме того, в легковом автомобиле находилось десять человек: пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров - трое малолетних детей, мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

«Управлением Следственного комитета по Брестской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно УК Беларуси, максимальное наказание по указанной статье - 10 лет лишения свободы.

Напомним, что страшное ДТП произошло 7 июля: 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL: авто опрокинулось в мелиоративный канал. В автомобиле на момент ДТП находилось 10 человек, пять из которых - погибли. Среди погибших было трое малолетних детей.

 
 
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Следственный комитет принял решение заключить под стражу водителя «Мерседеса», по вине которого в ДТП под Белоозерском погибло пять человек.
 
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