Историк высмеял немецкого журналиста, предлагающего снести памятник победе под Прохоровкой

Источник материала: Tut.by

Делать выводы о победе или поражении в одном из крупнейших танковых сражений в истории — Прохоровской битве — некорректно без изучения документов. Об этом рассказал ведущий историк Курской битвы Валерий Замулин, пишет riafan.ru.



Фото: wikipedia.org

В разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей историк высмеял призывы немецкого журналиста снести памятник победы на Прохоровском поле, сделанные после изучения аэрофотосъемки поля боя.

Напомним, что идею уничтожить памятник, поставленный в честь победы Красной Армии под Прохоровкой, высказал немецкий корреспондент Свен Феликс Келлерхофф в своей статье в газете Die Welt. По мнению автора, изученные им немецкие и британские исследования дают основания сделать выводы, что сражение было немасштабным и выиграно немцами.

Валерий Замулин назвал взгляды и знания Келлерхоффа о Курской битве архаическими и заявил, что неправомерно ставить вопрос как «английские и немецкие историки открыли правду».

Замулин родился в Прохоровке и много лет изучал события лета 1943 года на Курской дуге. Историк написал несколько научных трудов на эту тему (переведенных, кстати, и на английский, и на немецкий языки). Своему заочному оппоненту он посоветовал ознакомиться с доступными военными приказами, включая немецкие.

По документам, Прохоровское сражение — не однодневный бой 12 июля 1943 года, а серия сражений, которые гремели в Белгородской области с 10 по 16 июля. Несмотря на то, что 12 июля контрудар Красной Армии оказался неудачным и не привел к разгрому противника, стоил больших потерь в танках, поражением его считать нельзя. Конечной целью контрудара, пишет Замулин, было не пустить немцев дальше — и эта цель была достигнута. Более того, после 16 июля вермахт начал отход на исходные позиции.

В одном из своих трудов Валерий Замулин уже указывал, что Воронежский фронт, оборонявший Прохоровку, имел цель удержать стратегически важный участок шириной 40 километров. Несмотря на потери, бойцы и командиры задачу выполнили: немцы к Прохоровке не прошли.

«Какая победа немцев под Прохоровкой, если через полтора месяца они откатились к Днепру?!» — отмечает историк.