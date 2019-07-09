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В России «жигули» врезались в белорусскую фуру: погибли 4 человека, в том числе 7-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки в Макушинском районе Курганской области (Россия),
Авария произошла 10 июля, около 07.35, на 411-м километре трассы Омск — Челябинск. Здесь 51-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной фурой Volvo, которой управлял 24-летний белорус.
В результате ДТП водитель «жигулей» и трое его пассажиров (женщины 1947 и 1976 годов рождения и 7-летний ребенок) от полученных травм умерли на месте происшествия.Видео: ГИБДД по Курганской области
Движение по трассе было затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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Авария произошла 10 июля, около 07.35, на 411-м километре трассы Омск - Челябинск.
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