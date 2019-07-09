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На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко

10.07.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля на 97 году жизни умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза художников.

Панихида состоится 11 июля в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси. Прощание пройдёт с 12 до 14 часов.

По информации БЕЛТА, Виктор Громыко родился в 1923 году в Могилёвском районе. Когда Виктор Александрович окончил школу, началась Великая Отечественная война, во время которой он был партизаном и подпольщиком.

На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко
Фото: mastaki.by

После войны Громыко учился в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте. С 1959 по 1997 года Виктор Александрович преподавал в Белорусской академии искусств.

Громыко специализировался на тематических картинах, портретах и пейзажах. Многие его работы посвящены военному времени. Его произведения представлены как в белорусских музеях, так и в российских.

Виктор Александрович удостоен множества наград, в числе которых орден Франциска Скорины. Также в честь Громыко названа Оршанская городская художественная галерея.

Люди в материале: Виктор Громыко
 
 
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Новости Беларуси. 10 июля на 97 году жизни умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза художников. Панихида...
 
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