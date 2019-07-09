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На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июля на 97 году жизни умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Об этом
Панихида состоится 11 июля в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси. Прощание пройдёт с 12 до 14 часов.
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После войны Громыко учился в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте. С 1959 по 1997 года Виктор Александрович преподавал в Белорусской академии искусств.
Громыко специализировался на тематических картинах, портретах и пейзажах. Многие его работы посвящены военному времени. Его произведения представлены как в белорусских музеях, так и в российских.
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Новости Беларуси. 10 июля на 97 году жизни умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза художников. Панихида...
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