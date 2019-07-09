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Владимир Макей и представитель Госдепа США обсудили пути развития белорусско-американских отношений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе и пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений 10 июля обсуждали в МИД Беларуси.
Глава ведомства Владимир Макей встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом. Отметим, что этот визит представителя Госдепа в Минск уже второй в 2019 году.
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Новости Беларуси. Широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе и пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений 10 июля обсуждали в...
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