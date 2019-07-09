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Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц

10.07.2019 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и его сообщниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних.

Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц

В июне 2018 года правоохранители получили от российских коллег информацию о том, что с территории нашей страны распространяются порнографические материалы с участием детей. Как выяснилось позже, это делал минчан. Летом 2015-го мужчина познакомился с двумя жительницами Новополоцка и их дочерьми, не достигшими и пятилетнего возраста. Через год обвиняемый предложил женщинам использовать их детей в съемках запретного видео.

Гонорар выплачивался деньгами и продуктами. Готовые ролики размещались в интернете. Кроме того, обвиняемый предоставил жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь, малолетних девочек для утех и создания видеозаписей.

Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый причастен и к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек.

Кроме того, следствие установило, что ранее на территории Ушачского района этот же мужчина выращивал коноплю, из которой он изготавливал марихуану для личного потреблений.

По результатам расследования установлено более 30 фактов противоправной деятельности минчанина. Ему предъявлено обвинение. В международный розыск объявлен и секс-турист с Ближнего Востока.

Понесут наказание также матери девочек. Их обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Дело передано в прокуратуру.

Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц

Люди в материале: Юлия Гончарова
 
 
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Новости Беларуси. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и его сообщниц, сообщили в программе...
 
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