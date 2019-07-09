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Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко
Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны. А в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.
Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным – стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств.
Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой.
Генеральские погоны получили офицеры Следственного комитета, внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Во Дворце Независимости чествовали сегодня и лучших выпускников военных вузов, отличников учебы. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности.
Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Вручение наград приурочено к главному государственному празднику – Дню Независимости.
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Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным...
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