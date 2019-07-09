ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

10.07.2019 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства на торжественной церемонии еще раз подчеркнул: суверенитет и независимость – главные достижения нашей страны. А в эпоху глобальной нестабильности ответственность за мир и спокойствие на белоруской земле возлагается на людей в погонах. Их профессионализм, высокие моральные качества – гарантия созидательной жизни государства.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Лукашенко пожелал офицерам с честью носить генеральские погоны, а всем остальным – стремиться к достижению этой вершины, к высшим офицерским чинам.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять.

Задачи, которые ставит перед вами государство, неизменны: защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств.

Мое напутствие всем выпускникам: всегда помните, что офицер славен не погонами, а офицерской честью. Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране. И знает, что находится под надежной защитой.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Генеральские погоны получили офицеры Следственного комитета, внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Во Дворце Независимости чествовали сегодня и лучших выпускников военных вузов, отличников учебы. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Васильев, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Большая гордость. Безусловно, есть чувство благодарности за совместный труд, прежде всего, с теми людьми, с которыми приходилось работать: сотрудники Могилевщины, с кем пришлось уже несколько лет пройти трудовой путь свой. Ну и, естественно, коллектив Гомельщины, сотрудники органов внутренних дел, с которыми сейчас приходится работать.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
За эти десятилетия действительно в Республике Беларусь, в Вооруженных Силах Республики Беларусь создана национальная военная школа, которая готовит специалистов, офицеров практически всех уровней: начиная от молодых наших лейтенантов – тактический уровень – и заканчивая самым высшим уровнем – подготовка наших офицеров на факультете Генерального штаба. Это стратегический уровень образования наших офицеров.

Вручение наград приурочено к главному государственному празднику – Дню Независимости.

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Александр Лукашенко: «Белорусский народ очень ценит и уважает всех, кто по зову сердца выбирает профессию служить своей стране»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Васильев, Виктор Лисовский
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 10 июля, чествовали защитников Родины – выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным...
 
Новости дня
Новости разные
 
А как бы поступили вы? В США водители массово собирали деньги, выпавшие из машины инкассаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика