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Четверть века президент: в 1994 году Александр Лукашенко возглавил Беларусь

10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этот день в 1994 году Александр Лукашенко впервые выиграл выборы президента Беларуси. 

За высший государственный пост боролись шесть кандидатов. Во втором туре 39-летний Лукашенко опередил Вячеслава Кебича, который в то время занимал пост премьер-министра. 

«Во втором туре голосования я отлично понимал, что не пройду. Мне было легко и просто решить этот вопрос выборов: взять и снять свою кандидатуру, когда мы остались вдвоем. И в этот момент ни я, ни Лукашенко не проходят. И избираться по-новому… Он и я не имели возможности выставлять свои кандидатуры по Конституции. Я же на это не пошел. А мог бы запросто. Многие говорят: «Почему ты не решился?» Я говорю: «Я сделал одно: я сделал переход власти чисто на демократической основе», – рассказал председатель Совета Министров Республики Беларусь (1990-1994гг) Вячеслав Кебич.

Молодого и амбициозного депутата поддержали более 80% белорусов. С тех пор Александр Лукашенко побеждал на президентских выборах еще четыре раза.



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За высший государственный пост боролись шесть кандидатов. Во втором туре 39-летний Лукашенко опередил Вячеслава Кебича, который в то время занимал пост...
 
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