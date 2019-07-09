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Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

10.07.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%

В этом году порог входа в рейтинг оказался рекордно высоким — $37,5 млн, пишет Forbes. 

Совокупно 100 самых высокооплачиваемых звезд за 12 месяцев заработали $6,3 млрд. При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы звезд за период с июня 2018 года по июнь 2019 года. 

В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров членов команды знаменитостей (менеджеров, юристов и т. д). 


Оценки основаны на данных компаний Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan и ComScore. Также Forbes при подготовке рейтинга общался с инсайдерами отрасли, включая самих знаменитостей.

1. Тейлор Свифт

Доход: $185 млн

2. Кайли Дженнер

Доход: $170 млн

3. Канье Уэст

Доход: $150 млн

4. Лионель Месси

Доход: $127 млн

5. Эд Ширан

Доход: $110 млн

6. Криштиану Роналду

Доход: $109 млн

7. Неймар

Доход: $105 млн

8. The Eagles

Доход: $100 млн

9. Фил Макгроу

Доход: $95 млн

10. Сауль Альварес

Доход: $94 млн


11. Роджер Федерер

Доход: $93,4 млн

13. Джоан Роулинг

Доход: $92 млн

15. Дуэйн Джонсон

Доход: $89,4 млн

17. Леброн Джеймс

Доход: $89 млн

19. Элтон Джон

Доход: $84 млн

20. Jay-Z и Бейонсе

Доходы: по $81 млн

26. Ким Кардашьян Уэст

Доход: $72 млн

30. Metallica

Доход: $68,5 млн


39. Джеки Чан

Доход: $58 млн
 
 
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Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%
 
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