Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

Forbes. В этом году порог входа в рейтинг оказался рекордно высоким — $37,5 млн, пишет





Совокупно 100 самых высокооплачиваемых звезд за 12 месяцев заработали $6,3 млрд. При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы звезд за период с июня 2018 года по июнь 2019 года.





В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров членов команды знаменитостей (менеджеров, юристов и т. д).









Оценки основаны на данных компаний Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan и ComScore. Также Forbes при подготовке рейтинга общался с инсайдерами отрасли, включая самих знаменитостей.





1. Тейлор Свифт





Доход: $185 млн





2. Кайли Дженнер





Доход: $170 млн





3. Канье Уэст





Доход: $150 млн





4. Лионель Месси





Доход: $127 млн





5. Эд Ширан





Доход: $110 млн





6. Криштиану Роналду





Доход: $109 млн





7. Неймар





Доход: $105 млн





8. The Eagles





Доход: $100 млн





9. Фил Макгроу





Доход: $95 млн





10. Сауль Альварес





Доход: $94 млн









11. Роджер Федерер





Доход: $93,4 млн





13. Джоан Роулинг





Доход: $92 млн





15. Дуэйн Джонсон





Доход: $89,4 млн





17. Леброн Джеймс





Доход: $89 млн





19. Элтон Джон





Доход: $84 млн





20. Jay-Z и Бейонсе





Доходы: по $81 млн





26. Ким Кардашьян Уэст





Доход: $72 млн





30. Metallica





Доход: $68,5 млн









39. Джеки Чан





Доход: $58 млн