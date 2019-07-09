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Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
Источник материала: Партизан
Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%
В этом году порог входа в рейтинг оказался рекордно высоким — $37,5 млн, пишет
Совокупно 100 самых высокооплачиваемых звезд за 12 месяцев заработали $6,3 млрд. При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы звезд за период с июня 2018 года по июнь 2019 года.
В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров членов команды знаменитостей (менеджеров, юристов и т. д).
Оценки основаны на данных компаний Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan и ComScore. Также Forbes при подготовке рейтинга общался с инсайдерами отрасли, включая самих знаменитостей.
1. Тейлор Свифт
Доход: $185 млн
2. Кайли Дженнер
Доход: $170 млн
3. Канье Уэст
Доход: $150 млн
4. Лионель Месси
Доход: $127 млн
5. Эд Ширан
Доход: $110 млн
6. Криштиану Роналду
Доход: $109 млн
7. Неймар
Доход: $105 млн
8. The Eagles
Доход: $100 млн
9. Фил Макгроу
Доход: $95 млн
10. Сауль Альварес
Доход: $94 млн
11. Роджер Федерер
Доход: $93,4 млн
13. Джоан Роулинг
Доход: $92 млн
15. Дуэйн Джонсон
Доход: $89,4 млн
17. Леброн Джеймс
Доход: $89 млн
19. Элтон Джон
Доход: $84 млн
20. Jay-Z и Бейонсе
Доходы: по $81 млн
26. Ким Кардашьян Уэст
Доход: $72 млн
30. Metallica
Доход: $68,5 млн
39. Джеки Чан
Доход: $58 млн
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Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, доход которой за год вырос на 131%
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