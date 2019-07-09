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Как выросла семья Лукашенко и его хозяйство за 25 лет

10.07.2019 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья Лукашенок в 1994 году состояла из четырех человек: отец, мать и два сына. Они имели один дом площадью 55 квадратных метров в деревне Рыжковичи под Шкловом.
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Сколько людей в президентской семье сегодня? На сколько выросло его хозяйство? Радио Свабода показывает в двух картинках.
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* Живет отдельно
** внебрачный сын

В 2004 году у Александра Лукашенко родился третий сын и он стал многодетным отцом. Дедом он стал еще раньше - в 1998 году. Всего у него теперь семеро внуков. 

Галина Лукашенко формально остается женой главы государства, но живет она не в Минске, а в Шкловском районе. С учетом невесток семья Лукашенок за 25 лет увеличилась на 10 человек - их сейчас 14.

Хозяйство Лукашенко за годы власти также заметно выросло. В 1994 году Лукашенко имел под Шкловом один дом в 55 квадратных метров. Плюс 25 соток земли. Сегодня у него самое большое количество резиденций среди всех президентов стран-соседок. 

И хотя те усадьбы и гостиничные комплексы формально находятся на балансе Управделами президента, на карте обозначены лишь те из резиденций, к которым имеет доступ исключительно Лукашенко и его окружение.


Вот их перечень: усадьба в деревне Александрия-2 (Шкловский район); Дворец независимости (Минск); «Дрозды» (Минск); «Восток» (Минский район); «Заславль» (Минский район); «Озерный» (Логойский район); «Плавно» (Березинский район); Лясковичи (Петриковский район); заказник «Межозёрный» (Браславский район). 

В этом ряду также стоит и дом, где живет Галина Лукашенко (Шкловский район).
 
Теги: Минск
 
 
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Семья Лукашенок в 1994 году состояла из четырех человек: отец, мать и два сына. Они имели один дом площадью 55 квадратных метров в деревне Рыжковичи под Шкловом.
 
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