Как выросла семья Лукашенко и его хозяйство за 25 лет

Сколько людей в президентской семье сегодня? На сколько выросло его хозяйство? Радио Свабода показывает в двух картинках.

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* Живет отдельно ** внебрачный сын





В 2004 году у Александра Лукашенко родился третий сын и он стал многодетным отцом. Дедом он стал еще раньше - в 1998 году. Всего у него теперь семеро внуков.





Галина Лукашенко формально остается женой главы государства, но живет она не в Минске, а в Шкловском районе. С учетом невесток семья Лукашенок за 25 лет увеличилась на 10 человек - их сейчас 14.





Хозяйство Лукашенко за годы власти также заметно выросло. В 1994 году Лукашенко имел под Шкловом один дом в 55 квадратных метров. Плюс 25 соток земли. Сегодня у него самое большое количество резиденций среди всех президентов стран-соседок.





И хотя те усадьбы и гостиничные комплексы формально находятся на балансе Управделами президента, на карте обозначены лишь те из резиденций, к которым имеет доступ исключительно Лукашенко и его окружение.









Вот их перечень: усадьба в деревне Александрия-2 (Шкловский район); Дворец независимости (Минск); «Дрозды» (Минск); «Восток» (Минский район); «Заславль» (Минский район); «Озерный» (Логойский район); «Плавно» (Березинский район); Лясковичи (Петриковский район); заказник «Межозёрный» (Браславский район).





В этом ряду также стоит и дом, где живет Галина Лукашенко (Шкловский район).







