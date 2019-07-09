В Минске стартует новый Gastrofest с итальянской тематикой. Стоимость - 12 рублей

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжает проходить гастрономический фестиваль Gastrofest. В начале июня закончился фест с крафтовой тематикой, а уже 11 июля стартует новый фестиваль, теперь с итальянской темой. Стоимость каждого сета — 12 рублей.

суп Гаспачо с базиликом и оливками

брускетта с грибным паштетом, вялеными томатами и тимьяном;

брускетта с творожным пюре из молодого гороха с мятой и свежим редисом;

брускетта с сыром филадельфия, вялеными томатами, запеченным цуккини и соусом песто;

брускетта с ростбифом, томатом черри и рукколой на пикантном соусе из сметаны;

Что подают (общий выход 660 г):

Что подают (общий выход 500 г):

Что подают (общий выход 320 г):

тартар из говядины с грибами шиитаке и икрой тобико.

тартар из тунца с песто и клубникой;

Что подают (общий выход 250 г):

кокосовый мусс с лаймом и гелем из манго.

татаки из говядины с ким чи овощами;

креветки с муссом том ям и грибами шиитаке;

Что подают (общий выход 420 г):

брускетты с тар-таром из говядины;

брускетты с тар-таром из лосося;

брускетты с клубникой и сливочным сыром;

Что подают (общий выход 420 г):

Где: ул. Я. Коласа, 19.

Где: ул. Дунина-Марцинкевича, 3.

Что подают (общий выход 470 г):

брускетта с карпаччо из опаленной говядины, печеным до обугливания перцем, кремом кремета-песто и вялеными томатами;

брускетта с мексиканской сальсой и кремом кремета-прованс;

брускетта с грибами терияки и кремом кремета-прованс;

брускетта с глазированной креветкой в сладком чилли, с сегментом лайма на печеном беконе и соусом гуакамоле;

печеная карамелизованная тыква с корицей в парме, со свежей дыней в парме, на сене из засахаренного лука-порея;

малиново-вишневый сорбет на бренди, с мятой, на ванильной крошке из печенья.