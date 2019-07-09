В Минске стартует новый Gastrofest с итальянской тематикой. Стоимость - 12 рублей

Источник материала:
Tut.by
В Минске продолжает проходить гастрономический фестиваль Gastrofest. В начале июня закончился фест с крафтовой тематикой, а уже 11 июля стартует новый фестиваль, теперь с итальянской темой. Стоимость каждого сета — 12 рублей. Бар «Клумба»
Где: ул. Зыбицкая, 6.
Что подают (общий выход 660 г):
брускетта с ростбифом, томатом черри и рукколой на пикантном соусе из сметаны;
брускетта с сыром филадельфия, вялеными томатами, запеченным цуккини и соусом
песто;
брускетта с творожным пюре из молодого гороха с мятой и свежим редисом;
брускетта с грибным паштетом, вялеными томатами и тимьяном;
суп Гаспачо с базиликом и оливками
Бар «Чердак»
Где: ул. Зыбицкая, 9.
Что подают (общий выход 500 г):
винная тарелка (Сыр чеддер, Сыр джугас, Пепперони, Виноград, Курага, Оливки, Маслины, Мед, Руккола);
пинчес с лососем (лосось, сливочный сыр, укроп, хлеб пшеничный);
пинчес с прошутто (прошутто, руккола, маслины, хлеб пшеничный);
пинчес с оливками (оливки, сыр сливочный, руккола, базилик, хлеб пшеничный);
пинчес с вяленым томатом (вяленый томат, сыр сливочный, хлеб пшеничный).
LEØNE Aperitivo Bar
Где: ул. Герцена, 14.
Что подают (общий выход 320 г):
бриошь, сметана, лисички, пармезан;
тартар из говядины, страчателла, вяленые томаты;
аффогато.
Cocktail&Izkaya Bar Duck
Где: ул. Интернациональная, 25а.
Что подают (общий выход 250 г):
морской гребешок с сальсой;
глазированная говядина со шпинатом;
тартар из тунца с песто и клубникой;
тартар из говядины с грибами шиитаке и икрой тобико.
Тики-бар «На Пляже»
Где: ул. Зыбицкая, 6.
Что подают (общий выход 420 г):
креветки с муссом том ям и грибами шиитаке;
татаки из говядины с ким чи овощами;
кокосовый мусс с лаймом и гелем из манго.
Мята Lounge X
Где: ул. Я. Коласа, 19.
Что подают (общий выход 420 г):
сыр чеддер, грецкий орех, мед;
брускетты с клубникой и сливочным сыром;
брускетты с тар-таром из лосося;
брускетты с тар-таром из говядины;
мини-тако с ростбифом;
креветки в тесте катаифи;
оливки и маслины.
HookahPlace Sportivnaya
Где: ул. Дунина-Марцинкевича, 3.
Что подают (общий выход 470 г):
брускетта с карпаччо из опаленной говядины, печеным до обугливания перцем, кремом кремета-песто и вялеными томатами;
брускетта с мексиканской сальсой и кремом кремета-прованс;
брускетта с грибами терияки и кремом кремета-прованс;
брускетта с глазированной креветкой в сладком чилли, с сегментом лайма на печеном беконе и соусом гуакамоле;
печеная карамелизованная тыква с корицей в парме, со свежей дыней в парме, на сене из засахаренного лука-порея;
малиново-вишневый сорбет на бренди, с мятой, на ванильной крошке из печенья.
ДВОР 28|26
Где: ул. Революционная, 26/28.
Что подают (общий выход 305 г):
тартар из говядины, баклажан и козий сыр;
креветка, консоме из арбуза и цветная капуста;
тирамису с томатами и кофе.
Гастробар «Кафедра»
Где: ул. Богдана Хмельничкого, 8.
Что подают (общий выход 540 г):
фруктовый тартар с креветкой;
сэндвич Павлова;
сырные яблоки Ньютона.
Bar&Kitchen Godji
Где: ул. Революционная, 17.
Что подают (общий выход 360/110 г):
панамериканский ролл (Сочетание рыбы (лосось, тунец), сливочного сыра, маринованного персика, азиатских соусов и сладко-соленого кранча);
тайская закуска (на листьях свежего салата маринованная в тайском соусе тигровая креветка с орешками кешью, кокосом и чили перцем. Подается с выдержанным соусом манго).
Piano-бар «Пересмешник»
Где: ул. Немига, 5.
Что подают (общий выход 227 г):
тартар из лосося на чипсе из риса с соусом сабайон и цитрус винегретом;
яблоко юзу с огуречной гранитой и муссом из чая;
баклажан с мисо кунжутом, морковью терияки и изюмом на чипсе из гречи;
пшеничный тост четыре сыра с грушей;
паштет на опаленой бриоше с глазированным луком;
севиче из креветки с мандариновым лече де тигро и муссом из кокоса.
Бар «Бутлегер»
Где: ул. Интернациональная, 16−16.
Что подают (общий выход 520 г):
аранчини;
сырные палочки;
паштет из куриной печени с луковым мармеладом и тостами;
маринованые маслины или оливки;
соус на выбор (чесночный, тар-тар, сырный, томатная сальса).
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В Минске продолжает проходить гастрономический фестиваль Gastrofest. В начале июня закончился фест с крафтовой тематикой, а уже 11 июля стартует новый фестиваль, теперь...