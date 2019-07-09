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В Минске стартует новый Gastrofest с итальянской тематикой. Стоимость - 12 рублей

10.07.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжает проходить гастрономический фестиваль Gastrofest. В начале июня закончился фест с крафтовой тематикой, а уже 11 июля стартует новый фестиваль, теперь с итальянской темой. Стоимость каждого сета — 12 рублей.

Бар «Клумба»


Где: ул. Зыбицкая, 6.

Что подают (общий выход 660 г):

брускетта с ростбифом, томатом черри и рукколой на пикантном соусе из сметаны;

брускетта с сыром филадельфия, вялеными томатами, запеченным цуккини и соусом
песто;

брускетта с творожным пюре из молодого гороха с мятой и свежим редисом;

брускетта с грибным паштетом, вялеными томатами и тимьяном;

суп Гаспачо с базиликом и оливками

Бар «Чердак»


Где: ул. Зыбицкая, 9.

Что подают (общий выход 500 г):

винная тарелка (Сыр чеддер, Сыр джугас, Пепперони, Виноград, Курага, Оливки, Маслины, Мед, Руккола);

пинчес с лососем (лосось, сливочный сыр, укроп, хлеб пшеничный);

пинчес с прошутто (прошутто, руккола, маслины, хлеб пшеничный);

пинчес с оливками (оливки, сыр сливочный, руккола, базилик, хлеб пшеничный);

пинчес с вяленым томатом (вяленый томат, сыр сливочный, хлеб пшеничный).

LEØNE Aperitivo Bar


Где: ул. Герцена, 14.

Что подают (общий выход 320 г):

бриошь, сметана, лисички, пармезан;

тартар из говядины, страчателла, вяленые томаты;

аффогато.

Cocktail&Izkaya Bar Duck


Где: ул. Интернациональная, 25а.

Что подают (общий выход 250 г):

морской гребешок с сальсой;

глазированная говядина со шпинатом;

тартар из тунца с песто и клубникой;

тартар из говядины с грибами шиитаке и икрой тобико.

Тики-бар «На Пляже»


Где: ул. Зыбицкая, 6.

Что подают (общий выход 420 г):

креветки с муссом том ям и грибами шиитаке;

татаки из говядины с ким чи овощами;

кокосовый мусс с лаймом и гелем из манго.

Мята Lounge X


Где: ул. Я. Коласа, 19.

Что подают (общий выход 420 г):

сыр чеддер, грецкий орех, мед;

брускетты с клубникой и сливочным сыром;

брускетты с тар-таром из лосося;

брускетты с тар-таром из говядины;

мини-тако с ростбифом;

креветки в тесте катаифи;

оливки и маслины.

HookahPlace Sportivnaya


Где: ул. Дунина-Марцинкевича, 3.

Что подают (общий выход 470 г):

брускетта с карпаччо из опаленной говядины, печеным до обугливания перцем, кремом кремета-песто и вялеными томатами;

брускетта с мексиканской сальсой и кремом кремета-прованс;

брускетта с грибами терияки и кремом кремета-прованс;

брускетта с глазированной креветкой в сладком чилли, с сегментом лайма на печеном беконе и соусом гуакамоле;

печеная карамелизованная тыква с корицей в парме, со свежей дыней в парме, на сене из засахаренного лука-порея;

малиново-вишневый сорбет на бренди, с мятой, на ванильной крошке из печенья.

ДВОР 28|26


Где: ул. Революционная, 26/28.

Что подают (общий выход 305 г):

тартар из говядины, баклажан и козий сыр;

креветка, консоме из арбуза и цветная капуста;

тирамису с томатами и кофе.

Гастробар «Кафедра»


Где: ул. Богдана Хмельничкого, 8.

Что подают (общий выход 540 г):

фруктовый тартар с креветкой;

сэндвич Павлова;

сырные яблоки Ньютона.

Bar&Kitchen Godji


Где: ул. Революционная, 17.

Что подают (общий выход 360/110 г):

панамериканский ролл (Сочетание рыбы (лосось, тунец), сливочного сыра, маринованного персика, азиатских соусов и сладко-соленого кранча);

тайская закуска (на листьях свежего салата маринованная в тайском соусе тигровая креветка с орешками кешью, кокосом и чили перцем. Подается с выдержанным соусом манго).

Piano-бар «Пересмешник»


Где: ул. Немига, 5.

Что подают (общий выход 227 г):

тартар из лосося на чипсе из риса с соусом сабайон и цитрус винегретом;

яблоко юзу с огуречной гранитой и муссом из чая;

баклажан с мисо кунжутом, морковью терияки и изюмом на чипсе из гречи;

пшеничный тост четыре сыра с грушей;

паштет на опаленой бриоше с глазированным луком;

севиче из креветки с мандариновым лече де тигро и муссом из кокоса.

Бар «Бутлегер»


Где: ул. Интернациональная, 16−16.

Что подают (общий выход 520 г):

аранчини;

сырные палочки;

паштет из куриной печени с луковым мармеладом и тостами;

маринованые маслины или оливки;

соус на выбор (чесночный, тар-тар, сырный, томатная сальса).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжает проходить гастрономический фестиваль Gastrofest. В начале июня закончился фест с крафтовой тематикой, а уже 11 июля стартует новый фестиваль, теперь...
 
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