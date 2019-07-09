Лимиты на посылки из-за границы для некоторых белорусов подняли до 500 евро. Кого коснулись изменения

Источник материала: Tut.by

Для некоторых белорусы повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы до 500 евро и 31 килограмм. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 406 от 20 июня этого года. Льготу по таможенным платежам ввели для тех, к кто страдает определенными заболеваниями. Однако повышенные лимиты будут действовать только до конца этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, в Беларуси с 1 января этого года повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с 22 евро до 200 евро. При этом стоимость одного почтового отправления не может превышать 22 евро. Однако для белорусов, страдающими определенными заболеваниями, норму беспошлинного ввоза товаров по почте решили повысить до 500 евро и 31 килограмм в месяц. Однако оставался нерешенным вопрос с перечнем заболевани, на которые распространяются льготы. Этот момент должны были прописать в подготовленном специалистами ГТК и Минздрава проекте постановления Совмина.

Белорусы с какими заболеваниями смогут заказывать посылки на 500 евро в месяц?

В постановлении Совмина прописали перечень тех заболеваний, по которым возможно заказывать посылки из-за границы до 500 евро в месяц. Среди них буллезный эпидермолиз; сахарный диабет; фенилкетонурия; нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь «кленового сиропа» (лейциноз); другие виды нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью; (метилмалоновая ацидемия и пропионовая ацидемия); нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия тип 1); нарушения обмена жирных кислот.

Белорусов, которые страдают этими заболеваниями, освобождают от уплаты таможенных платежей за медоборудование и продукты питания. Главное — не превысить лимиты в 500 евро и 31 кг в месяц.

Ранее в ГТК сообщали , что в Беларуси на учете в медучреждениях состоит более 300 тысяч человек, которые страдают сахарным диабетом.

Какие медтовары и продукты можно заказывать на 500 евро?

В постановлении Совмина также прописали медицинские товары и пищевые товары для диетического лечебного питания, которые можно заказывать на 500 евро. Среди медтоваров в том числе значатся иглы к инъекторам (шприц-ручкам) для введения инсулина; системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови и расходные материалы к ним; помпы инсулиновая и расходные материалы к ним; беспроводной неинвазивный глюкометр и расходные материалы к нему; шприц-ручки для введения инсулина; шприцы инсулиновые; ланцеты одноразовые; глюкометры; тест-полоски к глюкометру.

Из продуктов для диетического лечебного питания можно заказывать из-за границы в том числе низкобелковые (безбелковые) сосиски, паштет, сыр, макароны, муку, печенье, заменитель молока, кашу, сухое молоко, гречневую крупу, заменитель яйца, картофельное пюре, различные смеси аминокислот по списку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Важный момент, что пищевые добавки, биологически активные добавки не относятся к товарам медназначения, их не освобождают от уплаты таможенных платежей. Поэтому если будет превышение лимитов (200 евро и 31 кг в месяц, но не больше 22 евро и 10 кг в одном почтовом отправлении), то таможенная пошлина составит 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за 1 кг веса в части превышения (по стоимости или весу). К тому же придется заплатить таможенный сбор в 10 рублей.

Лимит на одну посылку будет 22 евро или 500?

Месячные нормы лимитов на посылки из-за границы для страдающих заболеваниями, о которых говорится выше, повысили до 500 евро и 31 килограмм в месяц. При этом эти нормы распространяются и на одно почтовое отправление. Проще говоря, можно заказать посылку стоимость до 500 евро и весом до 31 кг.

Но эти нормы лимитов будут действовать до 31 декабря этого года. С 1 января 2020 года их урежут до 200 евро и 31 кг в месяц, эти нормы также будут распространяться на одно почтовое отправление.

Постановление Совмина по нормам лимитов на посылки из-за границы для страдающих определенными заболеваниями вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Постановление опубликовали 21 июня, соответственно оно начало работать с 1 июля.