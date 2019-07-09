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Ожидание — реальность. Посмотрите, как выглядит минский цветник за 11 тысяч рублей

10.07.2019 17:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В редакцию «Зеленого портала» попала смета, по которой планировали оформить цветник по адресу улица Жудро, 37, 39 в Минске. Его стоимость оценили в 11 158,35 рублей. Но то, что вышло в результате, мало оправдывает ожидания. 

Чего ждали

Согласно документу, между двумя домами хотели посадить саженцы туи, можжевельника, для него закупили рассаду примулы и так далее. В общей сложности здесь должны были появиться более полутора тысяч растений. Вот, как они выглядят:

Что получили

На деле все выглядит совершенно иначе. Во-первых, цветник по указанному адресу найти непросто. Во-вторых, у единственного места, похожего на цветник, дела явно плохи. И растений здесь точно не полторы тысячи:

Куда ушли потраченные деньги и что случилось с цветником – информации нет. Редакция портала попыталась связаться с ЖЭС№53 или ЖКХ№2, но там сперва говорили, что сотрудники на заданиях, а позже и вовсе перестали поднимать трубку. Но известно, что озеленение дворовых территорий Минска, бывает, проходит не только за счет бюджета, но и за деньги местных жителей. «Минск-Новости» уточняет, что с начала 2019 года минчане потратили на благоустройство больше 230 тысяч рублей, причем сделали это по собственному желанию.

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию «Зеленого портала» попала смета, по которой планировали оформить цветник по адресу улица Жудро, 37, 39 в Минске. Его стоимость оценили в 11 158,35 рублей. Но то,...
 
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