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Ожидание — реальность. Посмотрите, как выглядит минский цветник за 11 тысяч рублей
Источник материала: KYKY>
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Чего ждали
Согласно документу, между двумя домами хотели посадить саженцы туи, можжевельника, для него закупили рассаду примулы и так далее. В общей сложности здесь должны были появиться более полутора тысяч растений. Вот, как они выглядят:
Что получили
На деле все выглядит совершенно иначе. Во-первых, цветник по указанному адресу найти непросто. Во-вторых, у единственного места, похожего на цветник, дела явно плохи. И растений здесь точно не полторы тысячи:
Куда ушли потраченные деньги и что случилось с цветником – информации нет. Редакция портала попыталась связаться с ЖЭС№53 или ЖКХ№2, но там сперва говорили, что сотрудники на заданиях, а позже и вовсе перестали поднимать трубку. Но известно, что озеленение дворовых территорий Минска, бывает, проходит не только за счет бюджета, но и за деньги местных жителей. «Минск-Новости»
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