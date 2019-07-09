На ипподроме в США устроили забег тираннозавров. Один упал

Источник материала: KYKY

В городе Оберн американского штата Вашнгтон на ипподроме устроили забег людей в костюмах тираннозавров, сообщает foxla.com. В сети появилось видео: на нем видно, как к гонке приготовились около двух десятков человек.

Когда зуммер сработал и зрители услышали звуковой сигнал, участники состязания рванули вперед. Один тираннозавр, правда, упал, но других это не остановило. В итоге первым к финишу пришел бегун под 13-м номером. Приз он не получил, зато организаторы объяснили: теперь он может похвастаться, что стал лучшим беговым динозавром.

Забег прошел при поддержке сотрудников вашингтонской компании, которая борется с насекомыми и грызунами. Это не первое подобное мероприятие: люди в костюмах животных бегают здесь пять лет. Только в образе тираннозавров они выглядят куда эффектнее, поэтому в этот раз остановились на них.