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Глава Levi Strauss не стирает джинсы 10 лет. Почему?

10.07.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава Levi Strauss не стирает джинсы 10 лет. Почему?

В своих привычках он не одинок. Все больше публичных личностей, в том числе именитых дизайнеров, присоединяются к движению, смысл которого: не стирай и не гладь.

К этому призывает, например, известный британский дизайнер Стелла Маккартни. Она считает, что одежду стирать нужно как можно реже, а кое-какие вещи не надо стирать вообще. "Это фундаментальное правило жизни: если нет нужды драить, не надо этого делать. Я бы не стала стирать свой бюстгальтер каждый день и забивать стиральную машину тем, что едва носила. Я очень чистоплотна, но не фанат химчистки, да и любой стирки вообще", - цитирует интервью Стеллы ВВС. Модельер считает, что в большинстве случаев можно просто отчистить одежду щеткой.

Стелла Маккартни уже не первый раз призывает по возможности отказаться от стирки и особенно в стиральной машине. Причины две - преждевременный износ одежды и ущерб экологии. Эксперт экологического фонда Plastic Soup Foundation Диас Санчес согласна с модельером, особенно, когда речь идет о дешевой одежде, в которой содержатся акрил и полиэстр. "Каждый раз, когда мы стираем одежду, в окружающую среду попадает около 9 млн микрочастиц пластика, - сказала она Би-би-си. - На эту цифру влияет то, как мы стираем и что мы стираем. Но чем чаще мы это делаем, тем больше выделяется микрочастиц". Бренд одежды Стеллы Маккартни рекламирует "систему умного ухода", предполагающую, что потребитель учитывает влияние стирки и химчистки на окружающую среду. Стирка при низких температурах, сушка на улице и глажка только при крайней необходимости - это лишь некоторые из рекомендаций бренда.

В марте глава фирмы Levi Strauss Чип Берг похвастался в интервью Си-эн-эн, что не стирал свои любимые джинсы 10 лет. Но дело не только в микрочастицах пластика. Частая стирка значительно сокращает срок службы одежды, а это значит, что вы ее быстрее выбросите и купите новую. Глава отдела дизайна моды Университета Вестминстера профессор Эндрю Гроус сказал в интервью Би-би-си, что те же самые процессы в стиральной машине, которые помогают очистить одежду от пятен, наносят ущерб ее структуре и цвету. "У меня в гардеробе есть вещи, которым десятки лет, и они по-прежнему выглядят как новые, - говорит он. - Просто потому, что я знаю, как за ними ухаживать". По его словам, это справедливо и для дорогих, качественных вещей, и для одежды из обычного универмага. Согласен профессор Эндрю Гроус и с главой Levi Strauss Чипом Бергом, не стирающим свои джинсы. Гроус рекомендует вместо стирки класть джинсы в холодильник, чтобы убить бактерии.

Некоторые из британских знаменитостей идут еще дальше в стремлении позаботиться о себе и природе. В январе 2017 года британский певец, композитор и бывший коллега Робби Уильямса по группе Take That Гари Барлоу сообщил, что не моет голову 14 лет. Удивительным образом некоторые публичные фигуры солидаризировались с музыкантом, заявив, что после двух недель неприятных ощущений их волосы приобрели естественный блеск, и никаких проблем с запахом и другими неприятными последствиями не было. Известный британский телеведущий и политический обозреватель Эндрю Марр тогда же заявил, что не моет голову с 2006 года, и ему комфортно: "Кошелек и природа теперь не так страдают". Дерматологи и парикмахеры, впрочем, заметили, что, хотя ежедневное мытье головы действительно излишне, отказ от шампуней в пользу простого ополаскивания не идет на пользу волосам. Гораздо эффективнее правильно подобрать шампунь, говорят они, благо выбор эко-шампуней становится все шире.

 
 
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В своих привычках он не одинок. Все больше публичных личностей, в том числе именитых дизайнеров, присоединяются к движению, смысл которого: не стирай и не гладь.
 
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