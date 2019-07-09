Как вам новый топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей? Девушке на втором месте 21 год

Источник материала: Tut.by

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых актеров, музыкантов и спортсменов 2019 года, цитирует Meduza.

Рейтинг знаменитостей возглавила 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт. С 1 июня 2018 года ее доход за вычетом налогов составил 185 миллионов долларов. Большую часть заработка ей принес тур Reputation, который Forbes назвал самым кассовым туром в истории США.



Фото: Reuters

На втором месте оказалась 21-летняя Кайли Дженнер, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и младшая сестра Ким Кардашьян. За год она заработала 170 миллионов долларов.





На третьем месте — рэпер Канье Уэст (150 миллионов долларов).



Фото: Reuters

В первую десятку рейтинга также вошли футболист Лионель Месси (127 миллионов долларов), певец Эд Ширан (110 миллионов), футболисты Криштиану Роналду (109 миллионов) и Неймар (105 миллионов), группа The Eagles (100 миллионов), психолог и телеведущий Фил Макгроу (95 миллионов), боксер Сауль Альварес (94 миллиона).

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