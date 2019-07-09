На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку выступят 102 белорусских атлета

Источник материала: Вороновская газета





Исполком НОК Беларуси утвердил сегодня состав белорусской спортивной делегации на 15-й летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет 21-27 июля в Баку (Азербайджан). В состав команды вошли 102 спортсмена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Белорусские атлеты выступят в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Шефом миссии назначен начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа миссии — начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

В НОКе отметили, что отбор на фестиваль осуществлялся по критериям, установленным национальными федерациями по видам спорта. Основная задача юных белорусских атлетов — получить опыт выступлений на международных соревнованиях высокого уровня.

Медали будут разыгрываться в 10 видах спорта, в которых примут участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран. На последнем летнем ЕЮОФ, который проходил летом 2017 года в венгерском Дьере, белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в 9 видах спорта. Два года назад они завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой ЕОК с 1991 года периодичностью раз в два года.

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