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В рамках концепции "ЭкоБанк" в Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка

10.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В рамках концепции "ЭкоБанк" в Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка

В Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка. Центр банковских услуг № 905 расположился в самом сердце города по адресу: ул. Ленина, 130. Торжественное открытие современного офиса банка, а также встреча с его клиентами состоялась 8 июля 2019 года, сообщает БелТА.

Просторный холл операционного зала и зоны кассового обслуживания, комфортный open space для оказания услуг юридическим лицам, два входа, разделяющие потоки клиентов, и безбарьерная среда - вот основные характеристики офиса Белинвестбанка в Слуцке. В новое здание центр банковских услуг № 905 переехал неделю назад, а 8 июля торжественно открыл двери для своих клиентов в новом пространстве.

Бесспорным преимуществом стало месторасположение офиса: оживленная транспортная развязка, рядом с которой расположились здания Слуцкого районного исполнительного комитета и налоговой инспекции, центрального универмага и кинотеатра.

"Мы стали ближе к клиентам и доступнее. Нам удалось создать инклюзивное ЭкоЛогичное пространство, которое станет частью той глобальной экосистемы, которую сегодня создает Белинвестбанк, - отметил на церемонии открытия заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко. - Полный спектр обслуживания, доступность услуг, комфорт и безбарьерная среда - то, к чему мы стремились, выбирая новое помещение для своего офиса. Развивая каналы дистанционного обслуживания, стараемся не забывать про достойное обслуживание наших клиентов на местах".

После церемонии торжественного открытия топ-менеджер провел встречу с партнерами банка: от кого, как не от них, можно узнать, чего действительно хочет клиент. "Для вновь создающихся субъектов хозяйствования и для тех, кто уже работает в городе, крайне важно удобное нахождение офиса кредитно-финансового института в центре, - считает руководитель Слуцкого центра поддержки предпринимательской инициативы Андрей Сикирицкий. - Ну а новые возможности расчетно-кассового обслуживания и дополнительные современные сервисы, которые внедряет банк для предпринимателей, привлекут еще больше клиентов".

Сегодня в центре банковских услуг № 905 обслуживается более 5 тысяч физических лиц. Две кассы осуществляют весь комплекс услуг: валютно-обменные операции, прием платежей, международные переводы (Western Union, "Золотая корона" и др.), операции с текущими счетами и вкладами, с банковскими платежными карточками. Опытные специалисты по работе с физическими лицами оказывают услуги по выдаче банковских платежных карточек, оформлению вкладов (депозитов). Здесь можно оформить экспресс-кредиты, кредиты на потребительские нужды, а также на финансирование недвижимости.

Клиенты банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, оформлять депозитные и кредитные договоры, корпоративные карточки, осуществлять сдачу выручки, а также получать консультации по иным вопросам.

Время работы центра банковских услуг

Физические лица

Понедельник-пятница: 09:00 - 19:00;

суббота: 9.00 - 15.00;

выходной: воскресенье.

Юридические лица

Понедельник-четверг: 09:00 - 16:00;

пятница: 09:00 - 15:00;

выходной: суббота и воскресенье.

 
 
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В Слуцке открылся новый офис Белинвестбанка. Центр банковских услуг № 905 расположился в самом сердце города по адресу: ул. Ленина, 130. Торжественное открытие...
 
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