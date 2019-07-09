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Случчанин набрал 100 баллов по немецкому языку на ЦТ
10.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
У выпускников школ позади централизованное тестирование. Не все, конечно, остались довольны его результатами. Но среди слуцких школьников есть те, кто получил заветные сто баллов за предмет. В их числе и выпускник гимназии №2 Мартин Петрович.
Мартин был в числе победителей районной олимпиады по немецкому языку, получил диплом третей степени по результатам областной.
– К централизованному тестированию готовился только в гимназии. У нас было 5 уроков немецкого языка в неделю, еще по субботам была подготовка к олимпиаде. Все это мне очень помогло, ведь прорабатывали и задания, которые были на тестировании. Дома готовился очень мало, а задания в сборниках усиленно начал делать только в начале июня, за неделю до ЦТ, – рассказал Мартин. – Я очень благодарен учителю немецкого языка Ирине Владимировне Горбуновой. Она самый лучший учитель! У нас всегда интересно проходили уроки. Мы дискуссировали на разные темы, на ее занятиях я открывал для себя что-то новое не только в немецком языке, но и в жизни. К ней можно прийти и поговорить по душам. За все ей – большое спасибо.
– Какие советы ты дашь будущим абитуриентам?
– Главное – быть внимательным и уметь собраться. Важно уметь распределять время. А еще нужно любить предмет, который сдаешь: ты погружаешься в него, стараешься искать что-то новое. Я, например, слушал сказки на немецком, это мне очень помогло.
Мартин планирует поступать в Минский государственный лингвистический университет на факультет немецкого языка.
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У выпускников школ позади централизованное тестирование. Не все, конечно, остались довольны его результатами. Но среди слуцких школьников есть те, кто получил...
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