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Дилеры Renault предложили цивилизованную альтернативу авторынкам
10.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Куда отправиться за машиной, если новое авто не по карману? Что такое Renault SELECTION, и насколько прозрачной может быть история автомобиля с пробегом? В чем разница между автомобилем с ресурса sprobegom.by и машиной с авторынка?
Более 200 автомобилей в наличии, ежедневно обновляемая база предлагаемых ресурсом sprobegom.by машин, подробный лист осмотра, прилагаемый к каждому выставленному на продажу авто, возможность приобретения подержанной машины в кредит без авансового платежа, - это лишь малая часть преимуществ, декларируемых официальными дилерами Renault для нового сервиса по продаже автомобилей с пробегом - sprobegom.by.
Привлекательных для покупки по году выпуска, состоянию и пробегу машин здесь действительно немало. При этом цены на предлагаемые автомобили стартуют с отметки, едва превышающей 5000 белорусских рублей.
При этом, независимо от марки и модели автомобиля с пробегом, выставленного на продажу на ресурсе sprobegom.by, к каждой машине, предлагаемой потенциальным покупателям, прилагается акт осмотра и диагностическая карта с СТО, в которых содержится подробная информация о состоянии ее узлов и агрегатов, а также данные о толщине лакокрасочного покрытия и имеющихся либо устранявшихся повреждениях кузовных элементов.
Каждая из этих машин тщательно проверена по 60 пунктам в соответствии с требованиями листа диагностики, разработанного специально для программы Renault SELECTION. Имеет официально подтвержденный пробег. Проходила плановые ТО согласно графику, рекомендованному заводом производителем, и полностью подготовлена дилерским центром к дальнейшей эксплуатации, исходя из результатов диагностики.
Еще один аргумент в пользу приобретения автомобилей с пробегом у дилеров Renault, – возможность приобретения подержанной машины в кредит без авансового платежа. Срок кредитования при этом может достигать 10 лет.
К примеру, за Opel Zafira 2003 года выпуска стоимостью в 7800 рублей с ресурса sprobegom.by ежемесячно потребуется выплачивать лишь 123 рубля.
Обладателем Volkswagen Golf Plus 2006 года выпуска с мотором 1,9 TDI под капотом и ценой в 10800 рублей можно стать за 170 рублей в месяц.
Список интересных предложений как в части цен, так и в части кредитования можно продолжать достаточно долго, поэтому я ограничусь лишь упоминанием того, что описанные выше условия кредитования покупки автомобилей с пробегом распространяются на все подержанные авто, предлагаемые официальными дилерами Renault на ресурсе sprobegom.by.
Не желаете заниматься продажей своего прежнего автомобиля?
В этом случае его готовы выкупить в зачет стоимости приглянувшейся вам машины. Оценить свое прежнее авто можно обратившись к ближайшему дилеру Renault.
Получить более подробную информацию обо всех автомобилях с пробегом, предлагаемых официальными дилерами Renault в Беларуси, можно на новом ресурсе sprobegom.by.
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Куда отправиться за машиной, если новое авто не по карману? Что такое Renault SELECTION, и насколько прозрачной может быть история автомобиля с пробегом? В чем разница между...
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