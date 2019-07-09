Дилеры Renault предложили цивилизованную альтернативу авторынкам

Источник материала: Слуцк Город

Куда отправиться за машиной, если новое авто не по карману? Что такое Renault SELECTION, и насколько прозрачной может быть история автомобиля с пробегом? В чем разница между автомобилем с ресурса sprobegom.by и машиной с авторынка?





Более 200 автомобилей в наличии, ежедневно обновляемая база предлагаемых ресурсом sprobegom.by машин, подробный лист осмотра, прилагаемый к каждому выставленному на продажу авто, возможность приобретения подержанной машины в кредит без авансового платежа, - это лишь малая часть преимуществ, декларируемых официальными дилерами Renault для нового сервиса по продаже автомобилей с пробегом - sprobegom.by.

Привлекательных для покупки по году выпуска, состоянию и пробегу машин здесь действительно немало. При этом цены на предлагаемые автомобили стартуют с отметки, едва превышающей 5000 белорусских рублей.





Вопреки предположениям о том, что автодилеры, как правило, торгуют машинами с пробегом преимущественно своего бренда, на ресурсе sprobegom.by представлено все многообразие автомобильных марок, пользующихся популярностью у белорусских покупателей подержанных авто.

При этом, независимо от марки и модели автомобиля с пробегом, выставленного на продажу на ресурсе sprobegom.by, к каждой машине, предлагаемой потенциальным покупателям, прилагается акт осмотра и диагностическая карта с СТО, в которых содержится подробная информация о состоянии ее узлов и агрегатов, а также данные о толщине лакокрасочного покрытия и имеющихся либо устранявшихся повреждениях кузовных элементов.





Сертифицированные автомобили с пробегом, реализуемые в рамках программы Renault SELECTION, предлагают покупателю еще больше.

Каждая из этих машин тщательно проверена по 60 пунктам в соответствии с требованиями листа диагностики, разработанного специально для программы Renault SELECTION. Имеет официально подтвержденный пробег. Проходила плановые ТО согласно графику, рекомендованному заводом производителем, и полностью подготовлена дилерским центром к дальнейшей эксплуатации, исходя из результатов диагностики.





Вопросам юридической чистоты всех без исключения автомобилей с пробегом, предлагаемых ресурсом sprobegom.by официальных дилеров Renault, также отводится значительная доля внимания. Все выставленные на продажу машины с пробегом находятся в собственности минского дилера, сняты с учета в Госавтоинспекции и прошли проверку в реестрах залогового имущества РБ и РФ.

Еще один аргумент в пользу приобретения автомобилей с пробегом у дилеров Renault, – возможность приобретения подержанной машины в кредит без авансового платежа. Срок кредитования при этом может достигать 10 лет.





Благодаря наличию подобного финансового инструмента, при покупке подержанного авто в кредит с авансовым платежом 0% размер ежемесячных выплат банку выливается в необременительные для кошелька покупателя суммы.

К примеру, за Opel Zafira 2003 года выпуска стоимостью в 7800 рублей с ресурса sprobegom.by ежемесячно потребуется выплачивать лишь 123 рубля.





KIA Rio 2008 года выпуска с ресурса sprobegom.by стоимостью в 8 900 белорусских рублей, в случае кредита без авансового платежа, обойдется покупателю в 140 рублей в месяц.

Обладателем Volkswagen Golf Plus 2006 года выпуска с мотором 1,9 TDI под капотом и ценой в 10800 рублей можно стать за 170 рублей в месяц.





Список интересных предложений как в части цен, так и в части кредитования можно продолжать достаточно долго, поэтому я ограничусь лишь упоминанием того, что описанные выше условия кредитования покупки автомобилей с пробегом распространяются на все подержанные авто, предлагаемые официальными дилерами Renault на ресурсе sprobegom.by.

Не желаете заниматься продажей своего прежнего автомобиля?

В этом случае его готовы выкупить в зачет стоимости приглянувшейся вам машины. Оценить свое прежнее авто можно обратившись к ближайшему дилеру Renault.





Как и следовало ожидать, приход официальных дилеров Renault на рынок автомобилей с пробегом и появление ресурса sprobegom.by уже сегодня несет серьезные перемены в этот сегмент авторитейла. То, о чем ранее покупатели могли либо мечтать, либо пытались делать своими силами, дилеры Renault предложили в комплексе и сразу. Благодаря ресурсу sprobegom.by их потенциальные клиенты получили возможность приобретать машины с пробегом, состояние которых уже проверено профессионалами, в юридической чистоте которых сомневаться не приходится.

Получить более подробную информацию обо всех автомобилях с пробегом, предлагаемых официальными дилерами Renault в Беларуси, можно на новом ресурсе sprobegom.by.