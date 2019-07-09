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В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину

10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину

Несчастный случай произошел 5 июля примерно в 9.40 недалеко от деревни Лихосельцы. Тракторист-машинист 1974 года рождения управлял самоходной льнотеребилкой и наехал на лежавшего под покосом льна жителя Гродненской области 1971 года рождения.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Пружанский РОСК возбудил в отношении тракториста-машиниста уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Санкция вменяемой рабочему статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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  В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Несчастный случай...
 
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