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Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На подходе хорошая такая тучка, и дождика она несёт с собой немало.

Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

Повезёт ли Бресту на этот раз?

Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

Давайте, делитесь уже этими вашими катаклизмами в соцсетях!

Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

А вот так выглядит обстановка на карте дождя:

Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

Кстати, ещё вчера на сегодня было объявлено штормовое предупреждение. Угадали.

Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

 
Теги: Брест
 
 
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  На подходе хорошая такая тучка, и дождика она несёт с собой немало. Повезёт ли Бресту на этот раз? Давайте, делитесь уже этими вашими катаклизмами в соцсетях! ...
 
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