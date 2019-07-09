Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?

Источник материала: Виртуальный Брест

На подходе хорошая такая тучка, и дождика она несёт с собой немало.





Повезёт ли Бресту на этот раз?





Давайте, делитесь уже этими вашими катаклизмами в соцсетях!





А вот так выглядит обстановка на карте дождя:





Кстати, ещё вчера на сегодня было объявлено штормовое предупреждение. Угадали.



