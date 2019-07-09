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Брест накрывает огромная туча. Можно готовиться шлёпать по лужам?
10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На подходе хорошая такая тучка, и дождика она несёт с собой немало.
Повезёт ли Бресту на этот раз?
Давайте, делитесь уже этими вашими катаклизмами в соцсетях!
А вот так выглядит обстановка на карте дождя:
Кстати, ещё вчера на сегодня было объявлено штормовое предупреждение. Угадали.
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