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Задержан водитель, который допустил смертельное ДТП в Берёзовском районе
10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщалось ранее, 7 июля текущего года примерно в 14 часов 20 минут 31-летний житель Белоозерска не справился с управлением автомобиля Мерседес, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.
В автомобиле находились 10 человек – пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров - трое малолетних детей, мужчина и женщина скончались на месте происшествия.
Управлением Следственного комитета по Брестской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Официальный представитель УСК по
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Как сообщалось ранее, 7 июля текущего года примерно в 14 часов 20 минут 31-летний житель Белоозерска не справился с управлением автомобиля Мерседес, в результате...
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