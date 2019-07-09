Не успели открыть Санту, как уже готовимся к приходу Евроспара

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё не утих хор желающих попасть на презентацию новой Санты , как стало известно, что 18 июля 2019 года в 10.00 распахнёт двери Евроспар . Просто праздник какой-то! Рассказываем, что за он и где будет открытие.





Официальный сайт компании любезно информирует , что первый магазин SPAR был открыт в Минске в августе 2017 года. С его открытием сеть официально начала свою деятельность на территории Беларуси. 7 декабря того же года был открыт большой гипермаркет «INTERSPAR» в г. Бресте, который впоследствии было решено закрыть для реорганизации и дальнейшего развития сети.

Открывающийся супермаркет «EUROSPAR» стал долгожданным и очень важным объектом как для компании «Юнифуд», так и для брестчан, уже успевших оценить и привыкнуть к покупкам в SPAR. «EUROSPAR» в Бресте включает в себя все преимущества сервиса и ассортимента бывшего гипермаркета, упакованного в комфортное и эффективное пространство. Супермаркет расположился на площади 1000 м и обладает торговой зоной в 600 м. Магазин в Бресте стал 4 супермаркетом «EUROSPAR» и 5 действующим магазином сети SPAR в Беларуси.





Супермаркет «EUROSPAR» в г. Бресте предложит своим покупателям: тандыр (печь-жаровню), где будут выпекать лепешки, настоящую пиццу, приготовленную в течение 15 минут, плов в казане, хлеба на вес по старинным рецептурам, ароматный свежий кофе, салат-бар «Собери себе сам» и зону кафе с бесплатным WiFi, где можно будет самостоятельно подогреть купленные продукты, с комфортом перекусить, а также зарядить телефон. Среди специальных сервисов: фарш или стейк из выбранного куска мяса, идеальная нарезка сыра, хлеба, колбасных изделий, чистка рыбы, возможность попробовать продукцию кулинарии перед покупкой. Кухня SPAR ежедневно будет готовить специальные предложения для завтраков и обедов. Мировые кухни будут представлены в одном магазине: в продаже в зоне фуд-корта будут свежие роллы, шаурма, лепешки, шаньга, приготовленные нашими поварами на месте. Сладкоежки смогут побаловать себя десертами, хрустящей домашней выпечкой, а также сладкими пончиками.





В супермаркете «EUROSPAR» будут действовать спецпредложения и бонусы по карте лояльности «ВЫГОДА!».