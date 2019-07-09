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Новый фонтан на ул. Советской у кинотеатра Беларусь уже испытывают
10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Идут испытания нового фонтана на ул. Советской у кинотеатра Беларусь.
Его открытие должно состояться до празднования 1000-летия города.
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Идут испытания нового фонтана на ул. Советской у кинотеатра Беларусь. Его открытие должно состояться до празднования 1000-летия города.
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