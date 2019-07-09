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Небывалый ажиотаж на открытии магазина Санта. Хватило ли всем "халявного" мороженого?

10.07.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эх, давненько никто ничего не раздавал на всякого рода открытиях торговых объектов. И вот Санта решила рискнуть и предложила своим посетителям 1000 пачек мороженого. Давайте посмотрим, что получилось...

Небывалый ажиотаж на открытии магазина Санта. Хватило ли всем "халявного" мороженого?

Народу было много. Очень много. Гораздо больше, чем те самые 1000 пачек. Да что там говорить - детей было больше, чем нужно! Поэтому сходу приняли благоразумное решение - одаривать только тех, кто что-то купил в самом магазине.

Небывалый ажиотаж на открытии магазина Санта. Хватило ли всем "халявного" мороженого?

В результате дети быстро смели чипсы, кириешки, прихватывали жвачки и кто что мог. Взрослые тоже не стеснялись, подходили с чеками и довольные уходили дегустировать лакомство.

Небывалый ажиотаж на открытии магазина Санта. Хватило ли всем "халявного" мороженого?

К слову, в магазине можно было попробовать и другие продукты - колбасы, сыры и т.д. Запускали в магазин людей постепенно, это уже устоявшаяся практика, которая не допускает толпы в здании, в целях безопасности довольно разумно.

Небывалый ажиотаж на открытии магазина Санта. Хватило ли всем "халявного" мороженого?

50 дней потребовалось, чтобы привести объект к общему стилю компании Санта. Сегодня, 10 июля 2019 года покупателей порадует широкий ассортимент товаров и свежие продукты. Торговый зал включает несколько тематических зон под разные группы товаров. Последних будет много – свыше 10 000 наименований. Для прилавков закупили современное оборудование, чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов.

 
 
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  Эх, давненько никто ничего не раздавал на всякого рода открытиях торговых объектов. И вот Санта решила рискнуть и предложила своим посетителям 1000 пачек...
 
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