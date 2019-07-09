Источник материала: Виртуальный Брест

Эх, давненько никто ничего не раздавал на всякого рода открытиях торговых объектов. И вот Санта решила рискнуть и предложила своим посетителям 1000 пачек мороженого . Давайте посмотрим, что получилось...





Народу было много. Очень много. Гораздо больше, чем те самые 1000 пачек. Да что там говорить - детей было больше, чем нужно! Поэтому сходу приняли благоразумное решение - одаривать только тех, кто что-то купил в самом магазине.





В результате дети быстро смели чипсы, кириешки, прихватывали жвачки и кто что мог. Взрослые тоже не стеснялись, подходили с чеками и довольные уходили дегустировать лакомство.





К слову, в магазине можно было попробовать и другие продукты - колбасы, сыры и т.д. Запускали в магазин людей постепенно, это уже устоявшаяся практика, которая не допускает толпы в здании, в целях безопасности довольно разумно.





50 дней потребовалось, чтобы привести объект к общему стилю компании Санта. Сегодня, 10 июля 2019 года покупателей порадует широкий ассортимент товаров и свежие продукты. Торговый зал включает несколько тематических зон под разные группы товаров. Последних будет много – свыше 10 000 наименований. Для прилавков закупили современное оборудование, чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов.