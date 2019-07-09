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Поставлена точка в деле стройки паркинга совладельца «5 элемента», против чего боролись местные
Источник материала: Tut.by
В конце мая мы писали
Что это за паркинг и почему он законен
В самом начале проспекта Дзержинского, возле новой развязки, расположен бизнес-центр. Он создан и управляется компанией «Лект» совладельца сети магазинов «5 элемент» Андрея Балабина. За этим бизнес-центром находится жилая многоэтажка по второму переулку Розы Люксембург, 4/2, возле которой «Лект» решил построить трехуровневый подземный паркинг на 170 мест. Но зимой местные активно выступили против и приостановили стройку.
Жильцы писали письма в разные инстанции и встречались с разными чиновниками, включая помощника президента по Минску и председателя исполкома. По итогам июньской встречи с Анатолием Сиваком специалисты исполкома и с участием противников стройки подготовили письмо в «Госстандарт», Минстройархитектуры и в прокуратуру Минска. Там было поставлено несколько вопросов касательно возможных нарушений при строительстве паркинга.
Как рассказали в Мингорисполкоме, из ответов из этих структур следует, что строительство паркинга законно и не нарушает норм.
Какие вопросы были у людей относительно стройки паркинга
Напомним, на начало лета жильцов многоэтажки волновало следующее:
Жильцы также обращали внимание, что в конце прошлого года Госстройэкспертиза рекомендовала утвердить архитектурный проект паркинга при условии, что Минстройархитектуры разрешит отступить от норм и сделать тут три этажа паркинга вместо двух. И ведомство разрешило. Объект квалифицировали как подземный, а не подземно-наземный паркинг. А минимальное расстояние от подземно-наземного паркинга до жилого дома должно быть больше, чем для подземного.
Местных удивил и тот факт, что заключение экспертизы на строительство паркинга подписал начальник управления жилищно-гражданского строительства и планировочных работ «Главгосстройэкспертизы» Александр Селезнев, который до этого был гендиректором «Лекта». А до работы в частной компании Селезнев с 2006 по 2010 год был министром строительства и архитектуры.
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Местные жители опасались, что из-за стройки под окнами их дом может рухнуть.
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