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Поставлена точка в деле стройки паркинга совладельца «5 элемента», против чего боролись местные

10.07.2019 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая мы писали о встрече главы Минска Анатолия Сивака с жителями многоэтажки на переулке Розы Люксембург, которые активно выступают против строительства подземного паркинга возле их дома. Тогда чиновник пообещал разобраться в проблеме. Как сегодня рассказали REALTY.TUT.BY в Мингорисполкоме, в итоге никаких нарушений при строительстве паркинга не выявлено.


Стройка в конце мая. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что это за паркинг и почему он законен

В самом начале проспекта Дзержинского, возле новой развязки, расположен бизнес-центр. Он создан и управляется компанией «Лект» совладельца сети магазинов «5 элемент» Андрея Балабина. За этим бизнес-центром находится жилая многоэтажка по второму переулку Розы Люксембург, 4/2, возле которой «Лект» решил построить трехуровневый подземный паркинг на 170 мест. Но зимой местные активно выступили против и приостановили стройку. Люди опасались, что их дом может не выдержать строительства в такой близости и рухнуть. Но потом работы продолжились.


Место под паркинг зимой. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Жильцы писали письма в разные инстанции и встречались с разными чиновниками, включая помощника президента по Минску и председателя исполкома. По итогам июньской встречи с Анатолием Сиваком специалисты исполкома и с участием противников стройки подготовили письмо в «Госстандарт», Минстройархитектуры и в прокуратуру Минска. Там было поставлено несколько вопросов касательно возможных нарушений при строительстве паркинга.

Как рассказали в Мингорисполкоме, из ответов из этих структур следует, что строительство паркинга законно и не нарушает норм.

Какие вопросы были у людей относительно стройки паркинга

Напомним, на начало лета жильцов многоэтажки волновало следующее:

1) Жильцы говорили, что в 2013 году уже отбились от стройки паркинга «Лекта», который застройщик согласился перенести в другое место. В ПДП 2017 года паркинг возле их дома уже отсутствовал. Люди отмечали, что им пообещали, что никакой стоянки под окнами не будет, и они даже высадили возле дома деревья. А в 2018 году ПДП скорректировали и добавили эту подземную стоянку без ведома членов комиссии со стороны жильцов, говорят местные. Что интересно, паркинг строится на основании договора с Мингорисполкомом еще от 2013 года. Как он появился в ПДП — вопрос.

2) Люди всерьез боялись, что стройка паркинга повлияет на безопасность их дома и он попросту обрушится. В «Лекте» говорили, что стены двух нижних этажей паркинга будут находиться под землей на расстоянии 7−8 метров от дома, третьего этажа — 13,5−14 метров. Представитель застройщика рассказывал, что частная компания провела техническое обследование фундамента и стен и предоставила его результаты проектировщикам, чтобы они спроектировали объект безопасным для дома. Но местные этому не верили и называли цифру в 6 метров до фундамента.

3) Жильцы не верили в безопасность паркинга с точки зрения экологии и шумового воздействия. Ведь прямо возле их дома и так проходит новая развязка на Дзержинке, а за ней — железная дорога. Они сделали независимую экологическую экспертизу (носит рекомендательный характер), которая зафиксировала ряд нарушений. Но проектировщики ранее сказали, что от двух вентиляционных шахт до дома — 23 метра при норме в 15 метров и все в плане экологии в норме.

Жильцы также обращали внимание, что в конце прошлого года Госстройэкспертиза рекомендовала утвердить архитектурный проект паркинга при условии, что Минстройархитектуры разрешит отступить от норм и сделать тут три этажа паркинга вместо двух. И ведомство разрешило. Объект квалифицировали как подземный, а не подземно-наземный паркинг. А минимальное расстояние от подземно-наземного паркинга до жилого дома должно быть больше, чем для подземного.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Местных удивил и тот факт, что заключение экспертизы на строительство паркинга подписал начальник управления жилищно-гражданского строительства и планировочных работ «Главгосстройэкспертизы» Александр Селезнев, который до этого был гендиректором «Лекта». А до работы в частной компании Селезнев с 2006 по 2010 год был министром строительства и архитектуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные жители опасались, что из-за стройки под окнами их дом может рухнуть.
 
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