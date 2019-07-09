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Дима Билан снял новый (угарный) клип. Там даже есть Беларусь
Источник материала: Tut.by
Дима Билан опубликовал клип на песню «Про белые розы». О премьере
По сюжету заносчивая чиновница из провинциального города собирается снести местный ДК «Металлург», потому что он является рассадником порока и разврата, а также символом 90-х, без которых, конечно же, куда лучше.
В съемках также принял участие и Александр Гудков,
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Дима Билан опубликовал клип на песню «Про белые розы». О премьере клипа Билан сообщил в своем инстаграме, пояснив, что это «романтичная видеоистория, пропитанная...
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