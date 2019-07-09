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Дима Билан снял новый (угарный) клип. Там даже есть Беларусь

10.07.2019 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дима Билан опубликовал клип на песню «Про белые розы». О премьере клипа Билан сообщил в своем инстаграме, пояснив, что это «романтичная видеоистория, пропитанная духом 80-х — 2000-х».

По сюжету заносчивая чиновница из провинциального города собирается снести местный ДК «Металлург», потому что он является рассадником порока и разврата, а также символом 90-х, без которых, конечно же, куда лучше.

В съемках также принял участие и Александр Гудков, сообщает Life, сыгравший роль медиума, пытавшегося изгнать надоедливого призрака. Именно он сказал фразу «Кто-кто… Билан в пальто!», которая, судя по реакции пользователей Сети, скоро станет новым мемом. Об участии актера в проекте Билан уже заявлял ранее, чем безмерно обрадовал фанатов.

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Дима Билан опубликовал клип на песню «Про белые розы». О премьере клипа Билан сообщил в своем инстаграме, пояснив, что это «романтичная видеоистория, пропитанная...
 
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