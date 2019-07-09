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ВЫСТАВКА РЕТРО-МОТОЦИКЛОВ «БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД»

10.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

13 июля, с 10:00 до 14:00 в рамках Дня Дружбы Италия-Беларусь, состоится выставка ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год»

13 июля, с 10:00 до 14:00 в рамках Дня Дружбы Италия-Беларусь, состоится выставка ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год», которая пройдет в рамках VII Фестиваля ретро-мотоциклов «Кола Часу 2019», символично проводимая в поддержку известной гонки на ретро мотоциклах «Milano-Taranto», проходящей в эти же дни в Италии.

Выставка «Большой Юбилейный Год» приурочена к празднованию:

- 110-летия старейшей итальянской мотоциклетной фирмы «GILERA»

- 100-летия мотоциклетной фирмы CZ

- 90-летия легендарной, для нашей страны, марки мотоциклов «JAWA»

- 80-летия с момента начала производства прародителя мотоцикла «МИНСК» - мотоцикла модели DKW RT 125.


Практически все экспонаты – «живые», прибудут своим ходом. Среди них будут как отреставрированные, восстановленные винтажные мотоциклы, так и мотоциклы в оригинальном сохраненном виде. Некоторые из них достойны занять место в лучших музеях мира. Ожидаются и настоящие раритеты, такие например как ИЖ 8 1937 года.

Настоящим эксклюзивом можно назвать итальянские ретро-мотоциклы. Их будет всего несколько единиц, но каждый из них встречается всего в единственном экземпляре на всем постсоветском пространстве. Белоруснефть, партнер мероприятия, подготовит специальную фото-зону с ретро-мотоциклом. И взрослые, и дети смогут сфотографироваться в образе ретро-мотоциклиста на настоящем 60-летнем «Минске». Зрители также смогут услышать рассказ или даже мини-экскурсию об истории завода Jawa, и самые эрудированные получат призы.



А с 14:30 до 15:00 состоится награждение победителей в номинации «The Best of Show» на АЗС № 22 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» по адресу ул. Володько, 3.

Уверены - старая, отлично реставрированная, двухколесная техника никого не оставит равнодушным - зрители наверняка получат заряд позитивных эмоций!

Итак: 13 июля, с 10:00 до 14:00, Минск, пл. Свободы.

Вход свободный.


 
Теги: Минск
 
 
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13 июля, с 10:00 до 14:00 в рамках Дня Дружбы Италия-Беларусь, состоится выставка ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год»
 
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