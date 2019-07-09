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В Витебске правоохранители задержали лжесвященника

10.07.2019 18:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске правоохранители задержали лжесвященника
УВД Витебского облисполкома

Витебские сотрудники ГУБОП задержали лжесвященника Георгия Крота, который совершил на территории Витебской области несколько уголовных преступлений, сообщает МВД.

В Витебске правоохранители задержали лжесвященника В Минске лжесвященник собрал почти 50 тыс. руб. пожертвований

Ранее Витебская епархия предупреждала прихожан, что в области действует лжесвященник. Некто Георгий Крот, представляющийся архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии, а также настоятелем Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Беларуси, собирал пожертвования якобы на строительство храма и проводил церковные обряды за деньги. Его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что 33-летний уроженец Могилевской области до 2012 года работал кочегаром, но после решил переквалифицироваться в священника. Для этого он использовал поддельные документы, чтобы заниматься мошенничеством. Злоумышленник предлагал своим прихожанам в личном общении и через социальные сети пожертвовать деньги на грузинские монастыри. Полученные средства он тратил на личные нужды.

Помимо этого, в отношении мужчины начато уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. Лжесвященник, съехав со съемной квартиры в Оршанском районе, украл одежду, бытовую технику, шесть икон и восемь церковных книг. Еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК возбуждено за размещение порнографии гомосексуального характера на одной из своих личных страниц в соцсетях.

Лжесвященник задержан. В ходе обыска были изъяты поддельные документы и удостоверения. Правоохранители продолжают расследование. Проводится проверка на его причастность к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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На лжесвященника завели сразу несколько уголовных дел: за мошенничество, кражу и распространение порнографии.
 
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