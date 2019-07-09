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Пять хоккеистов подписали пробные контракты с минским «Динамо»

10.07.2019 18:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник и четыре нападающих заключили пробные контракты с минским «Динамо».


Фото: hcdinamo.by

Максим Парфеевец (1992) хорошо знаком динамовским болельщикам. В прошлом и позапрошлом сезонах он провел за наш клуб 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности -8. Также Максим выступал за «фарм» — минскую «Юность»: в 32 матчах экстралиги А оформил 31 (14+17) очко при +16 и стал чемпионом страны.

Дмитрий Дерябин (1999) — первый воспитанник динамовской школы, который сыграл в КХЛ. Случилось это в сезоне-2017/18, когда он провел два матча в составе «зубров». Минувший сезон Дима отыграл в команде Cedar Rapids RoughRiders из USHL. В 48 матчах «регулярки» защитник набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности +11. В плей-офф Дмитрий поучаствовал в 6 поединках, в которых отметился голевым пасом.

Николай Сытый (1999) — еще один воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо», который в юношеском возрасте уехал в Уфу и выступал за команды «Салавата Юлаева» различных возрастов. В 2016-м пробился в МХЛовский «Толпар» и в течение трех лет был там одним из самых результативных игроков: в 162 поединках отметился 70 (25+45) баллами.

Игорь Мартынов (1999) — два года провел в WHL, выступая за Victoria Royals. В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд. Мартынов регулярно привлекался в сборные. На его счету два юношеских (U18) и три молодежных (U20) чемпионата мира. Причем на ЮЧМ-2016 форвард с четырьмя голами взял титул лучшего снайпероа турнира, а на ЮЧМ-2017 с 7 (3+4) баллами стал самым результативным игроком среди партнеров. В 2016-м Игорь был выбран «Динамо» на драфте КХЛ.

Вячеслав Грецкий (1996) — воспитанник гродненского хоккея. Долгое время он защищал цвета родного «Немана». Минувший сезон хоккеист провел в «Динамо-Молодечно». В 51 матче нападающий оформил 16 (10+6) очков с показателем полезности +2. В плей-офф у него 12 встреч и 5 (2+3) баллов.

Максим Парфеевец (1992) хорошо знаком динамовским болельщикам. В прошлом и позапрошлом сезонах он провел за наш клуб 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности -8. Также Максим выступал за «фарм» — минскую «Юность»: в 32 матчах экстралиги А оформил 31 (14+17) очко при +16 и стал чемпионом страны.

 
 
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Защитник и четыре нападающих заключили пробные контракты с минским «Динамо».
 
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