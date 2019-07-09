В Каменецком районе правоохранители уничтожили 200 кг конопли

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сотрудники Каменецкого РОВД вблизи деревни Подомша, вдоль мелиоративного канала, обнаружили хаотичное произрастание дикорастущей конопли без видимых признаков культивирования. Наркосодержащих растений в общей массе набралось 200 килограмм. Их сожгли.

В рамках специальной программы «МАК» правоохранителями области обнаружено и уничтожено около 28 тонн наркосодержащих растений. Выявлено 174 факта незаконного посева мака и конопли, составлен 41 административный протокол по статье 16.1 КоАП Республики Беларусь (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).









Наталья Сахарчук,

официальный представитель УВД Брестского облисполкома.

Фото Каменецкого РОВД.

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