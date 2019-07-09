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В Каменецком районе правоохранители уничтожили 200 кг конопли
10.07.2019 15:10 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сотрудники Каменецкого РОВД вблизи деревни Подомша, вдоль мелиоративного канала, обнаружили хаотичное произрастание дикорастущей конопли без видимых признаков культивирования. Наркосодержащих растений в общей массе набралось 200 килограмм. Их сожгли.
В рамках специальной программы «МАК» правоохранителями области обнаружено и уничтожено около 28 тонн наркосодержащих растений. Выявлено 174 факта незаконного посева мака и конопли, составлен 41 административный протокол по статье 16.1 КоАП Республики Беларусь (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
официальный представитель УВД Брестского облисполкома.
Фото Каменецкого РОВД.
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Сотрудники Каменецкого РОВД вблизи деревни Подомша, вдоль мелиоративного канала, обнаружили хаотичное произрастание дикорастущей конопли без Сообщение В...
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