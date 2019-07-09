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18-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

10.07.2019 18:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом.


Протас заключил трехлетний договор. Если все это время он проведет в основе «Вашингтона», то будет получать в среднем 716 тысяч долларов в год.

Напомним, что белорусский центрфорвард был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 91-м номером.

В прошлом сезоне он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.

 
 
Ссылка на источник 24
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Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом.
 
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