18-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

Источник материала: Tut.by

Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с 18-летним белорусским форвардом Алексеем Протасом.





Протас заключил трехлетний договор. Если все это время он проведет в основе «Вашингтона», то будет получать в среднем 716 тысяч долларов в год.

Напомним, что белорусский центрфорвард был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 91-м номером.

В прошлом сезоне он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.