Коммунальники приступили к капитальному ремонту дороги по улице Боричевского

Источник материала: Новости Волковыска

Многострадальный участок дороги по улице Боричевского в Волковыске от «Евроопта» до перекрестка с улицей Интернациональная наконец-то дождался своего часа.





Асфальтовое покрытие на улице Боричевского устарело как морально, так и физически. Проводимый ежегодно ямочный ремонт только усугублял ситуацию, сделав дорогу похожей на стиральную доску. Кроме того, на протяжении большей части улицы либо отсутствуют, либо находятся в полуразрушенном состоянии бордюры, которые также требуют замены.





В понедельник волковысские коммунальники начали убирать старый бордюрный камень и подготавливать дорогу к перекладке асфальтом.





Ремонт производится по утвержденной проектно-сметной документации. Как быстро будут выполнены работы неизвестно, так как источник финасирования объекта остается открытым.





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