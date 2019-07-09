Военные Алжира поддерживают скорейшее проведение президентских выборов

Источник материала: Интерфакс

Начальник генерального штаба армии Алжира Ахмед Гайд Салах высказался за проведение президентских выборов "как можно скорее", сообщает в среду французская газета "Фигаро".

Ранее в июле временно исполняющий обязанности президента страны - председатель верхней палаты парламента Абдель Кадер Бенсалах в обращении к народу предложил начать подготовку к президентским выборам, в которых не будут участвовать ни армия, ни нынешние политические власти.

"Мы рассматриваем подход (временного) президента как один из важных шагов, которые необходимо предпринять для урегулирования кризиса", - заявил начальник генерального штаба.

Ранее президентские выборы в Алжире были отменены в связи с массовыми акциями протеста против властей страны. В частности, участники демонстраций требовали кардинальных изменений всей политической системы страны и активной борьбы с коррупцией.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.