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Роль министерства юстиции Беларуси в нормотворческом процессе усиливается - указ

10.07.2019 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал Указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ направлен на повышение юридического качества проектов правовых актов, внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создание оптимальных условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в этих целях предусматривается усиление роли министерства юстиции в нормотворческом процессе. При этом на министра юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов.

Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью.

"Кроме того, уточняются процедуры принятия и распространения технических актов", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал Указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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