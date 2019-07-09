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Роль министерства юстиции Беларуси в нормотворческом процессе усиливается - указ
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал Указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", сообщили в пресс-службе главы государства.
"Документ направлен на повышение юридического качества проектов правовых актов, внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создание оптимальных условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в этих целях предусматривается усиление роли министерства юстиции в нормотворческом процессе. При этом на министра юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов.
Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью.
"Кроме того, уточняются процедуры принятия и распространения технических актов", - отметили в пресс-службе.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал Указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", сообщили в пресс-службе главы государства.
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