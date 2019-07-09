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В Минске открылась масштабная выставка российского авангардиста Вадима Сидура

10.07.2019 18:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Национальном историческом музее Беларуси открылась масштабная выставка работ известного советского и российского художника-авангардиста, скульптора Вадима Сидура.

В Минске открылась масштабная выставка российского авангардиста Вадима Сидура
Выставочный проект "Война и мир Вадима Сидура" включает авторские работы разных периодов, среди них: скульптура, графика, керамика, линогравюра (резьба по линолеуму). Помимо таких известных скульптур, как "Раненый" (1963), "Формула скорби" (1972), "Узник" (1963), "Связи. Нежность" (1963), в экспозицию также включены менее знакомые широкому кругу посетителей произведения.

В Минске открылась масштабная выставка российского авангардиста Вадима Сидура
Работы, отобранные для выставки, обращаются к вечным вопросам общечеловеческих ценностей, понятным всем, независимо от национальности и возраста. В этих произведениях – ужас войны и насильственной смерти, нависшая опасность глобальной экологической катастрофы, поиск гармонии в рушащемся мире, преклонение перед созидательной силой человеческого гения и величием человеческих чувств.

В Минске открылась масштабная выставка российского авангардиста Вадима Сидура
В экспозицию вошли около ста работ Вадима Сидура из фондов Объединения "Манеж", а также произведения из частных коллекций. Разнообразие работ позволяет наиболее полно представить основные вехи творчества Вадима Сидура в разные периоды его творчества.

Выставка будет работать до 28 июля включительно.

 
 
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В Национальном историческом музее Беларуси открылась масштабная выставка работ известного советского и российского художника-авангардиста, скульптора Вадима...
 
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