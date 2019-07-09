В Минске открылась масштабная выставка российского авангардиста Вадима Сидура

Источник материала: Интерфакс

В Национальном историческом музее Беларуси открылась масштабная выставка работ известного советского и российского художника-авангардиста, скульптора Вадима Сидура.



Выставочный проект "Война и мир Вадима Сидура" включает авторские работы разных периодов, среди них: скульптура, графика, керамика, линогравюра (резьба по линолеуму). Помимо таких известных скульптур, как "Раненый" (1963), "Формула скорби" (1972), "Узник" (1963), "Связи. Нежность" (1963), в экспозицию также включены менее знакомые широкому кругу посетителей произведения.



Работы, отобранные для выставки, обращаются к вечным вопросам общечеловеческих ценностей, понятным всем, независимо от национальности и возраста. В этих произведениях – ужас войны и насильственной смерти, нависшая опасность глобальной экологической катастрофы, поиск гармонии в рушащемся мире, преклонение перед созидательной силой человеческого гения и величием человеческих чувств.



В экспозицию вошли около ста работ Вадима Сидура из фондов Объединения "Манеж", а также произведения из частных коллекций. Разнообразие работ позволяет наиболее полно представить основные вехи творчества Вадима Сидура в разные периоды его творчества.

Выставка будет работать до 28 июля включительно.