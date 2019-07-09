﻿ Трамп обещает усилить санкции против Ирана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп обещает усилить санкции против Ирана

10.07.2019 17:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.

"Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал президент в среду в "твитте", посвященном соглашению по иранской ядерной программе.

При этом Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран долго и в тайне занимался "обогащением", полностью нарушая ужасающую 150-миллиардную сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США - ИФ) Джоном Керри и администрацией Обамы", - заявил Трамп.

"Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет", - отметил Трамп, имея в виду ограниченные по времени обязательства Ирана в рамках СВПД.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

На прошлой неделе Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана. "Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске тихо и незаметно отметили годовщину независимости Венесуэлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика