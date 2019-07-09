|
Трамп обещает усилить санкции против Ирана
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.
"Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал президент в среду в "твитте", посвященном соглашению по иранской ядерной программе.
При этом Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Иран долго и в тайне занимался "обогащением", полностью нарушая ужасающую 150-миллиардную сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США - ИФ) Джоном Керри и администрацией Обамы", - заявил Трамп.
"Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет", - отметил Трамп, имея в виду ограниченные по времени обязательства Ирана в рамках СВПД.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
На прошлой неделе Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана. "Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)