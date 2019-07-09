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В Минске открыто движение по Южной магистрали

10.07.2019 18:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске открыто движение по Южной магистрали
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Южная магистраль находится на территории Октябрьского района между ул. Володько и ул. Асаналиева, пишет БЕЛТА. В торжественном открытии принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.

«Эта дорога построена в нормативные сроки (за 22 месяца), обошлась городу в 30,5 млн. руб. Здесь реализован ряд интересных идей, сопряжены вело- и пешеходная дорожка. Посмотрим, как эти нововведения себя проявят. Лучший опыт будем расширять», - заявил зампредседателя.

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Как пояснил главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий ТИБЕЖ, Южная магистраль – это трехполосная автомобильная трасса протяженностью более 2,5 км. «Магистраль включает в себя транспортную развязку в виде неполного клеверного листа на перекрестке ул. Володько и ул. Аэродромной. Мы его сделали таким образом, что с этой развязки можно повернуть как налево, так и направо во всех направлениях. Также был расширен подземный пешеходный переход станции Минск-Южный, реконструирована ДС «Серова». Плюс по трассе магистрали проходит водовод реки Лошица, потребовалось выполнить комплекс мер и заключить эту реку в искусственное водопропускное сооружение», - рассказал главный инженер.

По сути, магистраль является дублером ул. Кижеватова. Предполагается, что таким образом удастся снять часть транспортной нагрузки с этой улицы, а также разгрузить транспортные потоки, которые будут следовать из центра города. В перспективе планируется продлить магистраль до МКАД.

Кроме того, дорога окаймляет комплекс «Минск Мир» со стороны железной дороги. «Трасса разработана так, что все внутриквартальные проезды и выезды комплекса увязаны с Южной магистралью. Инженерные сети трассы созданы с перспективой застройки района», - заключил Василий Тибеж.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске открыли движение по Южной магистрали, построенной вдоль железной дороги Минск - Гомель.
 
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