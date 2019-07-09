|
Один из лучших бомбардиров в истории сборной Беларуси по футболу завершил карьеру
Источник материала: Tut.by
Белорусский форвард Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает
Предполагается, что Корниленко продолжит работу в тренерском штабе, а причиной завершения карьеры стала травма.
36-летний нападающий имеет за плечами опыт выступления за минское и киевское «Динамо», «Локомотив-96» (ныне ФК «Витебск»), «Крылья Советов», украинский «Днепр», «Зенит», «Блэкпул», «Томь» и «Рубин».
В 78 матчах за сборную Беларуси он забил 17 голов. Больше забитых мячей лишь в активе Максима Ромащенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский форвард Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает «КП Самара».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)