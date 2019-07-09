Один из лучших бомбардиров в истории сборной Беларуси по футболу завершил карьеру

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Сергей Корниленко объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает «КП Самара» .



Сергей Корниленко. Фото с сайта 1fnl.ru

Предполагается, что Корниленко продолжит работу в тренерском штабе, а причиной завершения карьеры стала травма.

36-летний нападающий имеет за плечами опыт выступления за минское и киевское «Динамо», «Локомотив-96» (ныне ФК «Витебск»), «Крылья Советов», украинский «Днепр», «Зенит», «Блэкпул», «Томь» и «Рубин».

В 78 матчах за сборную Беларуси он забил 17 голов. Больше забитых мячей лишь в активе Максима Ромащенко.