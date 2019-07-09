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Останки древнего человека нашли в Лепельском районе

10.07.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Лепелем археологи выкопали древнего человека, теперь школьники придумывают ему имя.


Человек из каменного века, возможно, стал жертвой какого-то обряда,  Фото: Максим Чернявский. 

Сенсационную находку обнаружила археологическая экспедиция во время раскопок недалеко от деревни Веребки Лепельского района. Останки человека, который жил, предположительно, на рубеже каменного и бронзового веков, выкопали на стоянке Береща-1. В Беларуси такие находки можно пересчитать по пальцам, пишет kp.by

-Эту стоянку древнего человека обнаружили в 2006 году, тогда же сделали первый небольшой раскоп. А сейчас занялись этим местом всерьез. Суммарная площадь раскопок составила 22 квадратных метра. Находки оказались неожиданно богатыми, интересными и разнообразными, - рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник Института истории НАН Беларуси Максим Чернявский. – Принято считать, что каменный век – это керамические и каменные артефакты. Действительно, они, как правило, составляют большинство находок, но это лишь потому, что костяные, деревянные предметы и изделия из рога просто не сохраняются. А здесь они почему-то сохранились! У нас есть набор орудий труда, коллекция кухонных остатков, редкая находка – янтарная подвеска первой половины третьего тысячелетия до нашей эры. И интригующие человеческие останки.

Человек, останки которого нашли на Лепельщине, судя по размерам черепа, берцовой и некоторых других костей, может быть либо женщиной, либо юношей-подростком. Как он умер, неизвестно. Максим Чернявский высказывает версии: возможно, это обычное захоронение, возможно, над человеком был проведен какой-то обряд, возможно, древние люди сложили кости в определенном порядке в ходе какого-то ритуала.


Редкая находка: янтарная подвеска. Фото: Максим Чернявский

Сейчас вокруг стоянки торфяник с небольшими островками. В то время, когда здесь жили соплеменники найденного человека, островки эти высились среди огромного озера. Кочевые племена жили здесь с весны до осени, собирали ягоды, грибы, ловили рыбу, охотились на кабанов, бобров, куниц, медведей… Интересная деталь: они использовали свои зубы как «третью руку», рассказал Чернявский. У «найденыша» все зубы сточены равномерно. Это значит, что он ими постоянно что-то придерживал, перетирал, зажимал – в общем, помогал себе в хозяйстве.

Останки древнего человека будут исследовать. Возможно, удастся выделить образец ДНК, установить точно, мужчина это или женщина. Пока ученые будут этим заниматься, школьники из Лепельской гимназии и Слободской школы должны определиться с двумя именами для него. Такое домашнее задание дал Максим Чернявский ребятам, которые в качестве волонтеров участвовали в раскопках. Школьники придумают два имени – мужское и женское. Когда станет известно, мальчик «найденыш» или девочка, его одним из этих имен и назовут.
 
 
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Под Лепелем археологи выкопали древнего человека, теперь школьники придумывают ему имя.
 
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