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Сколько стоит аренда яхты Валаамского монастыря «Паллада»?

10.07.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аренда созданной по заказу Путина "яхты патриарха" стоит полмиллиона в сутки.

«Открытые медиа» узнали, сколько стоит аренда яхты Валаамского монастыря «Паллада», на которой часто отдыхает патриарх.

Напомним, речь идет о яхте, заказчиком строительства которой выступало Управление делами президента России. Сам Владимир Путин был на её борту в 2003 году во время празднования 1250-летия села Старая Ладога. Спустя два года «Лукойл» выкупил судно и передал его Валаамскому монастырю. С тех пор, по информации СМИ, на «Палладе» любит отдыхать глава РПЦ.

Как удалось выяснить изданию «Открытые медиа», судно сдается в аренду. Стоимость такой услуги на пять часов составляет 500 тысяч рублей, пишет sobesednik.ru

По данным корреспондентов издания, просто заключить договор аренды «Паллады» и заплатить деньги нельзя, а самой яхты нет на сайте флотилии. Судно можно снять лишь по телефону, при этом гостю, которого «с целью недопущения дискредитации судна и его владельцев» пригласят на собеседование, необходимо иметь при себе рекомендации.

Кроме того, яхта предоставляется в аренду лишь для проведения свадебного путешествия, небольшого семейного торжества или встречи представительной делегации зарубежных гостей. Шумные вечеринки и алкоголь на судне запрещены.
 
 
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Аренда созданной по заказу Путина "яхты патриарха" стоит полмиллиона в сутки.
 
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