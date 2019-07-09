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Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
Источник материала: Партизан
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих. Такое заявление сделал глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая перед Сенатом США.
Крейг Фоллер, Фото: Lynne Sladky / AP
Об этом сообщило агентство EFE.
«Российские войска и российские военные специалисты все еще находятся в Венесуэле, поддерживая режим Мадуро», — сказал он в ходе своего выступления.
Как передает ТАСС, Фоллер считает, что развертывание российских войск в Латинской Америке — не что иное, как демонстрация своих сил Соединенным Штатам.
26 июня Россия объявила, что отзывает своих специалистов из Венесуэлы.
В марте стало известно, что самолет ВВС России прилетел в Венесуэлу. 24 июня в страну прибыл еще один рейс из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские военные прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники.
Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется», а новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента.
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В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих. Такое заявление сделал глава южного командования Вооруженных сил США...
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