Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

Крейг Фоллер, Фото: Lynne Sladky / AP





Об этом сообщило агентство EFE.





«Российские войска и российские военные специалисты все еще находятся в Венесуэле, поддерживая режим Мадуро», — сказал он в ходе своего выступления.





Как передает ТАСС, Фоллер считает, что развертывание российских войск в Латинской Америке — не что иное, как демонстрация своих сил Соединенным Штатам.





26 июня Россия объявила, что отзывает своих специалистов из Венесуэлы.





В марте стало известно, что самолет ВВС России прилетел в Венесуэлу. 24 июня в страну прибыл еще один рейс из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российские военные прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники.





Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. В России же указывали, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется», а новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.





Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента.



