|
В Минске тихо и незаметно отметили годовщину независимости Венесуэлы
Источник материала: Партизан
В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.
бюст Боливару
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин, а также послы некоторых других иностранных государств.
Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси, а участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя, национального героя Венесуэлы Симона Боливара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)