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В Минске тихо и незаметно отметили годовщину независимости Венесуэлы

10.07.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.
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бюст Боливару

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин, а также послы некоторых других иностранных государств. 

Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси, а участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя, национального героя Венесуэлы Симона Боливара. 
 
 
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В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.
 
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