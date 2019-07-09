В Минске тихо и незаметно отметили годовщину независимости Венесуэлы

Фото: Павел МАРТИНЧИК





На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин, а также послы некоторых других иностранных государств.





Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси, а участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя, национального героя Венесуэлы Симона Боливара.



