Три проекта из Беларуси назвали лучшими европейскими стартапами

Источник материала: KYKY

Издание Silicon Canals, которое специализируется на индустрии технологий, опубликовало список десяти самых ценных европейских стартапов. Они сумели составить конкуренцию Facebook и Google, и среди них – три проекта из Беларуси. На это обратили внимание журналисты dev.by.

Первый беларуский стартап – Masquerade . Стоимость – 910 тысяч евро. Он позволяет применять на лицо разные фильтры для селфи и видео в реальном времени, используя технологию распознавания лиц. Три года назад компанию выкупил Facebook.

Второй – AIMatters . Стартап создает приложения нового поколения, используя запатентованные технологии обработки изображений. Его основали Юрий Мельничек и Юрий Гурский. На данный момент проект принадлежит Google.





Третий – Banuba . Финансирование – 11,4 миллиона евро. Этот стартап основал IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, его лаборатория специализируется на машинном зрении и дополненной реальности. Это дает возможность разработчикам моделировать чуть ли не бесконечный спектр фильтров и расширенных 3D-моделей. Для этого задействуют мобильной камеры.