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Три проекта из Беларуси назвали лучшими европейскими стартапами

10.07.2019 18:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Издание Silicon Canals, которое специализируется на индустрии технологий, опубликовало список десяти самых ценных европейских стартапов. Они сумели составить конкуренцию Facebook и Google, и среди них – три проекта из Беларуси. На это обратили внимание журналисты dev.by.

Первый беларуский стартап – Masquerade. Стоимость – 910 тысяч евро. Он позволяет применять на лицо разные фильтры для селфи и видео в реальном времени, используя технологию распознавания лиц. Три года назад компанию выкупил Facebook. 

Второй – AIMatters. Стартап создает приложения нового поколения, используя запатентованные технологии обработки изображений. Его основали Юрий Мельничек и Юрий Гурский. На данный момент проект принадлежит Google.


Третий – Banuba. Финансирование – 11,4 миллиона евро. Этот стартап основал IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, его лаборатория специализируется на машинном зрении и дополненной реальности. Это дает возможность разработчикам моделировать чуть ли не бесконечный спектр фильтров и расширенных 3D-моделей. Для этого задействуют мобильной камеры.

 
 
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Издание Silicon Canals, которое специализируется на индустрии технологий, опубликовало список десяти самых ценных европейских стартапов. Они сумели составить...
 
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