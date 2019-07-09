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Три проекта из Беларуси назвали лучшими европейскими стартапами
Источник материала: KYKY>
Издание Silicon Canals, которое специализируется на индустрии технологий,
Первый беларуский стартап –
Второй –
Третий –
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Издание Silicon Canals, которое специализируется на индустрии технологий, опубликовало список десяти самых ценных европейских стартапов. Они сумели составить...
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